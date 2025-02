Sigue la búsqueda del abogado desaparecido en el Cerro El Plata: su familia pide sumar drones y un helicóptero

Doble Crimen en Florencio Varela: un abogado aseguró que los adolescentes "vieron algo que no tenían que ver"

Gloria Reto y María Reynal, hermana y madre de Fernando, llegaron el martes a la mañana a Mendoza y están en contacto permanente con la Patrulla de Rescate, que todavía no ha encontrado ningún indicio que permita presumir qué pasó con Fernando.

La familia pidió que la búsqueda también sea con apoyo aéreo, con helicóptero o drones ya que por ahora, desde tierra, no se ha encontrado ninguna huella del andinista.

No hubo contratiempos en el ascenso, salvo que en algún momento Samuel iba a mejor ritmo que Fernando y comenzó a adelantarse. “Le pregunté como estaba, y me dijo: ´Estoy bien, un poco lento nomás`, entonces seguí”.

Samuel lo esperó en los 5.200 metros, en el filo del Plata, pero para no enfriarse y después de corroborar que su compañero estaba bien, hizo el último tramo y llegó a la cumple a las 10.15 de una mañana casi perfecta. Después de un rato comenzó el descenso y se volvió a encontrar con Fernando, que nuevamente le aseguró que estaba perfecto, de buen ánimo y entusiasmado de llegar a la cumbre.

Otra expedición, guiada por Daniel “el Indio” Pizarro, fue el último que vio a Fernando.

“Nosotros hacemos cumbre a las 13.45. A las 13.55 estamos por empezar a bajar y él llega a la cumbre. Nos cruzamos en la cumbre, entre las dos cruces”, dijo el guía.

“Él se encontraba totalmente lúcido, sin trastabillar, en muy buen estado”, acotó. “Nosotros a las 14.05 empezamos a bajar y él queda en la cumbre”.

Pero el alarma se activó poco después. Pizarro contó que “a los 30 minutos, en el camino de descenso, nos encontramos con una chica, Mariana, que iba ascendiendo en solitario. Le dije: Viene tormenta, estate muy poco si llegás y sumate a nosotros para bajar. A los 25 minutos esta chica regresa y se reencuentra con nosotros. Le preguntamos por este chico, pero nos dice que no vio a nadie en la cumbre, que llamó, que gritó, que buscó, pero que no vio a nadie en la cumbre” y recordó que “prendimos radio para llamarlo (a Fernando) y no tuvimos respuesta”.

Por ahora, después de 72 horas, no hay novedades.