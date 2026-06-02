2 de junio de 2026 - 20:05

Cielo nublado, mucho frío y lluvias en Mendoza: en qué zonas y a cuánto llegará la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 7°C. Cómo estará el tiempo los próximos días.

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza.

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este miércoles en Mendoza habrá un asentamiento de las condiciones invernales y un incremento de la inestabilidad en diferentes sectores. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de un frente fresco mantendrá el cielo cubierto y provocará un retroceso en los termómetros de los oasis productivos.

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La jornada estará caracterizada por un escenario mayormente nublado con descenso de la temperatura. Tras un amanecer frío donde la mínima se ubicará en los 7°C, la nula presencia del sol acotará el confort térmico durante la tarde. La máxima alcanzará los 16°C bajo la influencia de vientos de dirección variable.

Asimismo, la humedad remanente generará condiciones propicias para la ocurrencia de precipitaciones en el sudeste provincial, afectando principalmente a los departamentos de la región sur.

Cómo estará en la Cordillera

En la Cordillera habrá un comportamiento dispar según la región. Para los principales corredores viales se prevé un cielo parcialmente nublado en sector centro y norte de la cordillera, lo que mantendría en principio la visibilidad en los tramos del norte mendocino.

Sin embargo, la situación se tornará más compleja hacia el área austral, donde se esperan precipitaciones en el sector sur del macizo andino. Las autoridades recuerdan la portación obligatoria de cadenas para transitar debido al riesgo permanente de congelamiento de calzada.

Pronóstico del tiempo este jueves

Para el jueves, el pronóstico anticipa una leve mejoría en las condiciones generales del llano, presentándose un día parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Se estima una máxima de 17°C y una mínima de 6°C con vientos leves del noreste, mientras que persistirá la inestabilidad con precipitaciones en el sector sur de la cordillera.

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