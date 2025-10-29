Sigue el misterio de los jubilados desaparecidos en Chubut: "Estamos buscando personas fallecidas"

A 18 días de la desaparición de Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69) en la zona de Rocas Coloradas, en la provincia de Chubut , el operativo de búsqueda de los jubilados continúa bajo un total hermetismo por parte de las autoridades locales.

En este marco, el ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz dio un dato desolador: “estamos buscando personas fallecidas”. Además señalaron que no hubo mayores novedades en los últimos informes desde el lugar de búsqueda.

“El único autorizado a brindar detalles es el fiscal (Cristian) Olazábal -a cargo de la investigación-, debido a que todos los trabajos realizados durante la jornada primero son informados a los familiares”, explicaron las autoridades.

En las últimas horas, numerosos efectivos policiales, con la ayuda del personal de la División Búsqueda de Personas y de la División de Canes Comodoro Rivadavia, ya recorrieron al menos 15 kilómetros , abarcando una amplia zona de rastrillaje.

En el último operativo se avanzó en dirección noroeste hasta la ruta provincial N° 73, mientras que otro grupo efectuó otro rastrillaje siguiendo el cañadón por donde corre el río La Máquina hasta la ruta provincial N° 1.

El martes pasado comenzaron los operativos de rastrillaje a caballo. Integrantes de la Policía Montada iniciaron recorridas por las áreas de Caleta Córdova y Rocas Coloradas en busca de posibles indicios. Al mismo tiempo, continúa el amplio despliegue que incluye a más de un centenar de efectivos, drones y perros entrenados.

La hipótesis de los sumideros

Dentro del vehículo en el que viajaban Pedro y Juana se encontraron provisiones, una carpa, bolsas de dormir y sombrillas, todos en excelente estado. Estos elementos refuerzan la idea de que la pareja tenía planificado pasar un día al aire libre.

camioneta pareja chubut Luego de encontrar la camioneta en la que se trasladaba la pareja, hijas del jubliado comparten sus sospechas de la situación.

Además, se halló una campera perteneciente a Kreder y la cartera de su compañera, que contenía documentación y dinero en efectivo. Lo único que no apareció fueron los teléfonos celulares.

La posibilidad de que se tratara de un hecho delictivo cobró fuerza tras un llamado anónimo que sugería que los jubilados podrían haber sido víctimas de un intento de robo. No obstante, “no había ningún signo de violencia, ni en la camioneta, ni en las adyacencias”, señaló Iturrioz.

Una de las hipótesis planteadas es que la pareja podría haberse extraviado en alguno de los sumideros presentes en la zona. Estos se componen de cuevas y conductos subterráneos que se formaron con el paso del tiempo debido a la erosión de la tosca blanca del terreno. La mayoría de estas galerías atraviesan los cerros y resultan de difícil acceso, ya que sus caminos se modifican constantemente por efecto de la humedad y del flujo de agua durante las tormentas.