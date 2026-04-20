¿Sigue el frío en Mendoza? El pronóstico anticipa cómo estará el tiempo y de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 8°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura subirá significativamente.

Este martes se espera nubosidad variable en Mendoza, aunque se anticipan que las condiciones meteorológicas mejoren, con una máxima que se ubicará cerca de los 20°C. Para el miércoles se indica que la temperatura ascenderá nuevamente.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa nubosidad variable con poco cambio de la temperatura. Se anuncia una máxima de 20°C y una mínima de 8°C, con vientos leves del noreste y mejoras en las condiciones meteorológicas. En la Cordillera el cielo se mantendrá parcialmente nublado.