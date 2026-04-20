20 de abril de 2026 - 20:43

¿Sigue el frío en Mendoza? El pronóstico anticipa cómo estará el tiempo y de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 8°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura subirá significativamente.

Pronóstico del tiempo en Mendoza.

Pronóstico del tiempo en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes se espera nubosidad variable en Mendoza, aunque se anticipan que las condiciones meteorológicas mejoren, con una máxima que se ubicará cerca de los 20°C. Para el miércoles se indica que la temperatura ascenderá nuevamente.

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Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa nubosidad variable con poco cambio de la temperatura. Se anuncia una máxima de 20°C y una mínima de 8°C, con vientos leves del noreste y mejoras en las condiciones meteorológicas. En la Cordillera el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Miércoles: sube la máxima

El miércoles la temperatura subirá, en comparación con los días previos. Se espera una máxima de 23°C y una mínima de 10°C, anticipando un cielo cubierto de nubes y vientos leves del noreste. En la Cordillera se mantendrá parcialmente nublado.

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