22 de enero de 2026 - 21:17

Sigue el calor sofocante y renuevan la alerta por tormentas en Mendoza: el pronóstico para este viernes

El pronóstico del tiempo indica un viernes con poco cambio de la temperatura y precipitaciones en la cordillera.

Los Andes | Redacción Sociedad
Para este viernes 23 de enero persiste la alerta amarilla por tormentas en distintas zonas de Mendoza, donde además habrá una jornada parcialmente nublada y donde seguirá el calor sofocante.

Luego de un jueves caluroso y con precipitaciones en algunas zonas de la provincia, para este viernes está prevista una jornada similar. El pronóstico del tiempo indica que la máxima será de 36°C y la mínima de 23°C.

El Servicio Meteorológico Nacional volvió a renovar la alerta amarilla por tormentas que afectará a todos los departamentos de Mendoza. “El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, indica el SMN.

Además, están pronosticadas precipitaciones en la zona de cordillera. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

El sábado está pronosticada una jornada calurosa e inestable con tormentas hacia la noche. La máxima alcanzará los 35°C y la mínima será de 20°C.

Mientras que el domingo está prevista una jornada parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas. La máxima será de 35°C y la mínima de 22°C.

