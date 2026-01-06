Sigue el calor intenso en Mendoza, pero con alerta por tormentas este miércoles: a qué zonas afecta

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 20°C en Mendoza. El jueves bajará considerablemente la temperatura.

Luego de varias jornadas marcadas por el calor, en Mendoza se esperan tormentas fuertes y un descenso significativo de la temperatura en los próximos días. El pronóstico del tiempo anticipa alerta amarilla que regirá en todo el territorio provincial, por lo que se extrema el pedido de precaución.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad variable y alerta amarilla por tormentas con posible caída de granizo, afectando a casi todo el territorio provincial. No obstante, la máxima se mantendrá alta, en los 35°C, mientras que la mínima será de 20°C, con vientos moderados de dirección variable. En la cordillera, por su parte, se anuncian precipitaciones.