Sigue el calor intenso en Mendoza, pero con alerta por tormentas este miércoles: a qué zonas afecta

Luego de varias jornadas marcadas por el calor, en Mendoza se esperan tormentas fuertes y un descenso significativo de la temperatura en los próximos días. El pronóstico del tiempo anticipa alerta amarilla que regirá en todo el territorio provincial, por lo que se extrema el pedido de precaución.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad variable y alerta amarilla por tormentas con posible caída de granizo, afectando a casi todo el territorio provincial. No obstante, la máxima se mantendrá alta, en los 35°C, mientras que la mínima será de 20°C, con vientos moderados de dirección variable. En la cordillera, por su parte, se anuncian precipitaciones.
Jueves: cae la temperatura
El jueves 8 de enero de 2026, por su parte, caerá considerablemente la temperatura. Se espera una jornada con nubosidad y alerta amarilla por tormentas severas, con una máxima de 25°C y una mínima de 19°C. Los vientos serán fuertes desde el sector sur. En la cordillera se indican precipitaciones.