Durante las últimas horas, un desagradable episodio denunciado por un grupo de mujeres que había ido a bailar al boliche Cariló en el centro mendocino se viralizó en las redes sociales y se convirtió en noticia. Y es que, según denunciaron públicamente, ya en horas de la madrugada del domingo se les negó la entrada al local ubicado en calle Rioja alegando la “reserva del derecho de admisión”.

No obstante, las propias involucradas alegaron que -aunque no se los dijeron abiertamente- se había tratado de un claro episodio de discriminación. “Al principio pensamos que era por capricho que no nos dejaban entrar. Pero después vimos que había ciertos patrones en común entre las chicas a quienes no dejaban entrar y que tenían que ver con el cuerpo o con el pelo y peinado. Incluso, le negaron la entrada a una chica trans. Es duro esto, duele el orgullo y es una humillación”, contó Karen Ortiz (25) a Los Andes este martes y sobre el triste e indignante episodio que, relató haber vivido cerca de la 1:30 ya del domingo pasado.

“Siempre exigimos el mejor trato al personal”, la defensa del boliche donde 20 mujeres denunciaron discriminación. Foto: imagen ilustrativa.

“Empezamos a observar cómo eran las chicas que habían quedado afuera y todas teníamos algo en común; el tipo de cuerpo o algún mínimo detalle que nos hacía diferentes a las chicas que ingresaban. Unas por ser gorditas, otras por ser ‘muy grandes de edad’, otras por tener rastas o trenzas e, incluso, por ser transgénero. Llegamos todas a la conclusión de que realmente nos estaban discriminando por no ser cómo las chicas que suelen frecuentar ese lugar, es decir, no éramos bonitas, flacas, e incluso no íbamos ‘bien vestidas’”, había escrito Karen días antes en un posteo en su perfil de Facebook y que se viralizó.

Luego de que se difundiera el relato de las jóvenes que denunciaron haber sido discriminadas en la disco -incluso, algunas de ellas llevaron el caso a la delegación mendocina del INADI-, desde Cariló Disco publicaron una nota aclarando la situación y aportando su visión de lo ocurrido en la puerta del local.

“A raíz del altercado, queremos llevar tranquilidad al comunicar que siempre exigimos el mejor trato por parte del personal. Que son personal capacitado y reconocemos que nos ayudan a organizar en el lugar a todos los asistentes de la noche y/o de los eventos, intentando atender en la mejor forma y objetivamente a todas las personas que se hacen presentes”, destacan en uno de los párrafos de la nota.

Aunque no se refieren específicamente al episodio -o a los episodios- relatados por Karen Ortiz y las otras mujeres que acusaron haber sido discriminadas (“no es nuestra intención entrar en fricción con ningún otro integrante de nuestra sociedad por apreciaciones subjetivas”, alegan), insistieron en que sus puertas están abiertas para toda la comunidad.

“Abunda la explicación sobre la mirada que se posee sobre a quienes nos debemos, nuestro público, ya que se encuentra habilitado inclusivamente con todos los estándares, para todo tipo de público, con todas las capacidades. Por ello es que esperamos seguir recibiendo a nuestro público, cada vez que lo desee, sabiendo que es nuestra misión, atenderlos como se debe, intentando que se sientan lo más agradable posible en todas las instancias de permanencia de nuestro espacio”, destaca el comunicado, que lleva la firma de Cariló Disco Mendoza y fue compartido por uno de los relacionistas públicos del lugar, Sebastián Jorge.

La respuesta completa de Cariló

En horas de la tarde del martes, el comunicado fue difundido y publicado por los voceros del boliche, ubicado en calle Rioja del centro mendocino.

“De mi consideración: atento a la noticia que se publicó en las últimas horas, y después de ser contactados por ustedes, me dirijo ejerciendo mi derecho de réplica, lo que se manifiesta en lo siguiente”, inicia el comunicado que enviaron a los medios de comunicación.

“Como comercio que somos, día a día estamos al tanto de los cambios que suceden en nuestro entorno y siempre creemos en mejorar para lograr la satisfacción de nuestros clientes. Para ello, día a día tenemos nuestro espacio diseñado para el esparcimiento, pero desde la seguridad total de los asistentes. En este sentido, contamos con una infraestructura apta para el disfrute, como también contratamos personal capacitado y certificado, quienes se encuentran siempre prestos a atender y recibir a nuestro público. Todos poseen carnet Repriv y permiso ministerial en el caso de la Policía. Que reconocemos la importante función en mantener la seguridad en general y en particular”, enumeran en la respuesta ante las denuncias.

“Que son siempre nuestras políticas que la gente pueda concurrir a nuestra puerta para poder celebrar parte de su disfrute y así poder servir a nuestra comunidad desde nuestra actividad. Larga trayectoria me avala en ese sentido, habiendo intentado desde siempre como empresario de la diversión en todas las alternativas, tratar de llevar un lugar donde cada fin de semana podamos ir a desenchufarnos.

Parte de esa trayectoria indica que mientras más agradables queremos que sean los festejos con nosotros, más profesionales debemos ser en intentar satisfacer las nuevas necesidades de los asistentes. Para eso trabajamos todos los días para servir a nuestro cliente y hacerlo sentir importante, ese es mi intento a través de los años en este negocio y una de las más importantes lecciones”, agrega en el escrito Jorge.

Luego de esos primeros párrafos, desde el boliche se refieren a la idoneidad del personal de seguridad en el local.

“Que, a raíz del altercado, queremos llevar tranquilidad al comunicar que siempre exigimos el mejor trato por parte del personal. Que son personal capacitado y reconocemos que nos ayudan a organizar en el lugar a todos los asistentes de la noche y/o de los eventos, intentando atender en la mejor forma y objetivamente a todas las personas que se hacen presentes”, agregan.

“Que no es nuestra intención entrar en fricción con ningún otro integrante de nuestra sociedad por apreciaciones subjetivas, pero queremos expresar que siempre estamos prestos a recibir a nuestros conciudadanos, muestra clara y fáctica de ello es que hace años estamos en el rubro con todas nuestras alternativas y marcas. (Glow, La Reserva, Queen, Vendimia Gay, Treinta y Pico, Cariló Cerro, Felina)

Como lo es también, que con el tiempo y la presencia alegre de nuestro siempre variadísimo público hemos abarcado eventos de toda índole artística, siempre atendiendo a preservar y representar todos los caracteres y diversidades”, detallan sobre la mirada igualitaria del local y de todos los eventos que organizan y de los que son parte desde hace ya varios años.

“Abunda la explicación sobre la mirada que se posee sobre a quienes nos debemos, nuestro público, ya que se encuentra habilitado inclusivamente con todos los estándares, para todo tipo de público, con todas las capacidades. Por ello es que esperamos seguir recibiendo a nuestro público, cada vez que lo desee, sabiendo que es nuestra misión, atenderlos como se debe, intentando que se sientan lo más agradable posible en todas las instancias de permanencia de nuestro espacio”, concluyen.

Las denuncias de discriminación

Si bien fue Karen Ortiz quien visualizó -primero en sus redes y luego en los medios- la dura situación que vivió durante la madrugada del domingo, a raíz de esa primera denuncia pública se sumaron otras voces de damnificadas que sostuvieron haber vivido la discriminación en primera persona y en el lugar.

Según relató Karen, cerca de la 1:30 del domingo se acercó a una efectiva policial que estaba en la puerta del lugar y le preguntó por la lista free que le permitiría a ella y su amiga ingresar sin pagar entrada. No obstante, desde el primer momento les aclararon que ya no estaba vigente y que deberían pagar, a lo que ambas accedieron.

No obstante, siempre de acuerdo al relato de la joven, cuando llegó su turno en la fila, le pidieron que se corriera a un costado para que espere afuera, mientras dejaban ingresar a otras chicas. Y allí fue donde, sostiene, cayó en la cuenta de que ella y otras chicas estaban siendo discriminadas por su apariencia al ser rechazadas.