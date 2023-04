Sergio Berni comparó la paliza que recibió de los colectiveros con el crimen de Fernando Báez Sosa

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, realizó hoy una comparación de lo que sufrió Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes por un grupo de jóvenes en Villa Gesell, con el ataque que él mismo recibió la semana pasada por parte de colectiveros que se movilizaban por el asesinato de un chofer de la línea 620.

Sus declaraciones se dieron durante una entrevista con Perfil Radio, tras ser consultado por las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la violencia de los allanamientos en las casas de los tres choferes que lo golpearon el lunes pasado. “Golpearon a una persona de manera cobarde, patotera e innecesaria y esas imágenes me remontan a Fernando Báez Sosa y miren como terminó”, manifestó el ministro de Seguridad.

Protesta de colectiveros. El ministro de Seguridad Sergio Berni fue agredido por los manifestantes y debió ser evacuado en un auto blidando. (Maxi Failla / Clarín)

Y agregó: “Si yo no hubiera tenido esa fortaleza para recibir lo que recibí, seguramente hoy estaríamos hablando de una situación mucho más complicada y no hay que poner el eje de la cuestión si el allanamiento fue mucho o poco. Se hizo todo según los protocolos y fue contundente de acuerdo a lo que pasó, de acuerdo a la manera cobarde en que actuaron”.

En pleno diálogo, desde Perfil Radio profundizaron sobre la comparación hecha por Berni: “¿Usted se sintió en los zapatos del joven asesinado por una patota en Villa Gesell?”. El funcionario bonaerense respondió: “Yo no dije que me sentía en los zapatos de Báez Sosa, dije que si no hubiera tenido la fortaleza de mi historia de vida, hubiera terminado como Báez Sosa”.

Y continuó: “Nadie lo puede garantizar y las cosas no se dieron así, pero no hay que tomarlo con tanta liviandad y ponernos a discutir sobre si el allanamiento fue exagerado o no, porque hay protocolos que cumple la policía que se juega la vida cuando rompe una puerta y no sabe qué se va a encontrar del otro lado”.

“Ponernos a discutir eso es intrascendente, usted está hablando con un funcionario que no evita los problemas, que no está discutiendo candidaturas cuando la gente la pasa mal, que no está disociado de lo que le pasa a la gente, sino que está todo el día en la calle y en relaciones con cientos y cientos de bonaerenses”, insistió Berni.

El momento en el que detuvieron a uno de los colectiveros que golpeó a Berni.

El ministro de Seguridad también fue consultado sobre quién lo había convocado en la manifestación de choferes que terminó de la peor manera. Al respecto, Berni aseguró: “La gente. Cada vez que hay un problema en la Ciudad de Buenos Aires me convocan a mí; si se pierde una chica, me convocan a mí, su hay un problema dónde sea, me convocan a mí. Y es porque siempre estoy y mi reacción no es la de la política que siempre especula”.

“Me convocan a mí porque soy el único funcionario que camina la calle”, puntualizó el funcionario. Berni también explicó a qué conclusión llegó después de los golpes que recibió cuando el lunes pasado fue a la protesta de choferes que se manifestaban por el asesinato de Daniel Barrientos, específicamente el domingo 2 de abril en el barrio Vernazza de Virrey del Pino.

“Hay una gran crítica hacia gran parte de la política, donde se visualiza siempre una disociación en la realidad, entre lo que le pasa a la gente y la política. Me parece que lo que ha quedado en evidencia es que está hablando con un funcionario que está todo el día en la calle, que no se esconde detrás de un escritorio, que no hace especulaciones a través de declaraciones rimbombantes, ni a través de redes sociales, sino que está trabajando en la calle todo el día”, relató el ministro de Seguridad.

Jorge Galiano fue detenido por golpear a Berni.

Al funcionario también le consultaron si cree que los golpes que recibió fue por el enojo que la gente tiene contra los políticos. “Es muy difícil hacer esas conclusiones. Lo que sé es que había mucha gente, 300 o 400 personas, y los violentos fueron entre seis y diez, no más de eso. Violentos que la misma gente repudió, que los mismos colectivos repudiaron, y cuando llegó la policía de infantería estábamos en pleno proceso de ver donde nos reuníamos”, dijo Berni.

Aun así, el funcionario bonaerense aclaró que en ese momento los manifestantes “estaban en plena disputa gremial, internas gremiales de la UTA, cuestiones que nada tienen que ver con la triste muerte del colectivero”.