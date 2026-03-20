20 de marzo de 2026 - 07:49

Será otoño en 2026 antes del 21 de marzo: a qué hora es el equinoccio en Argentina

Llega una de las estaciones favoritas por muchos debido a sus agradables temperaturas.

Otoño en Mendoza

Otoño en Mendoza

Foto:

Llega el otoño 2026

Llega el otoño 2026

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Foto archivo Los Andes

Fin de semana XL con lluvias, nevadas y máxima otoñal: así va a estar Mendoza

Por Redacción Sociedad
Sus hojas son ricas en vitamina C, ácido fólico, calcio y potasio.

Cultivá rúcula en casa antes del otoño: marzo y abril son meses ideales para evitar hojas amargas

¿Qué es el equinoccio?

Se trata de un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol se posiciona exactamente sobre el Ecuador terrestre, lo que provoca que el día y la noche tengan una duración prácticamente igual en todo el mundo.

Cada año, los equinoccios ocurren en marzo y septiembre, señalando el inicio del otoño y la primavera en cada hemisferio. La fecha y hora exactas varían debido a la forma de la órbita terrestre, que no es perfectamente circular y afecta la velocidad de traslación de la Tierra.

¿Cómo se ven afectados los signos del zodíaco por el equinoccio de otoño?
Ya empezó el otoño y no te enteraste: a qué hora fue el equinoccio en Argentina

Ya empezó el otoño y no te enteraste: a qué hora fue el equinoccio en Argentina

¿A qué hora es el equinoccio de otoño 2026 en Argentina?

En Argentina, el equinoccio de marzo ocurre el viernes 20 de marzo a las 11.46 de la mañana, dando inicio oficial al otoño. La estación, una de las favoritas por su equilibrio de agradables temperaturas y días soleados, culminará con el solsticio de invierno.

Más allá de marcar un cambio de estación, el equinoccio tiene efectos en la distribución de la luz solar y en la temperatura global. Durante este evento, los rayos solares inciden de manera perpendicular sobre el Ecuador, generando una iluminación más equitativa entre ambos hemisferios.

Como resultado, las temperaturas comienzan a descender en muchas regiones, las hojas de los árboles cambian de color antes de caer y las actividades diarias se ajustan a los nuevos horarios de luz.

El otoño hará descender la temperatura en su llegada a Mendoza
El oto&ntilde;o har&aacute; descender la temperatura en su llegada a Mendoza

El otoño hará descender la temperatura en su llegada a Mendoza

¿Cuándo empezará el invierno en 2026?

El solsticio marcará el inicio del invierno en el hemisferio sur. En 2026, el solsticio de invierno tendrá lugar el 21 de junio a las 5.24 en Argentina. En ese momento, el Sol estará en su punto más alto sobre el Trópico de Cáncer, lo que indicará el comienzo del verano en el hemisferio norte y del invierno en el hemisferio sur.

Será la jornada más corta del año y la noche más larga.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

revisa tu placard: estos pantalones comodos y cancheros vuelven a estar en tendencia este otono-invierno 2026

Revisá tu placard: estos pantalones cómodos y cancheros vuelven a estar en tendencia este otoño-invierno 2026

las camisas basicas y los tops lisos estan pasando de moda: una blusa esta causando sensacion, la nueva tendencia para el otono de 2026

Las camisas básicas y los tops lisos están pasando de moda: una blusa está causando sensación, la nueva tendencia para el otoño de 2026

ni nude ni smokey: el make up en tendencia este otono 2026 y por que todas lo quieren probar

Ni nude ni smokey: el make up en tendencia este otoño 2026 y por qué todas lo quieren probar

los blazers rectos y las camperas biker estan pasando de moda: un abrigo esta causando sensacion, la ultima tendencia para el otono de 2026

Los blazers rectos y las camperas biker están pasando de moda: un abrigo está causando sensación, la última tendencia para el otoño de 2026