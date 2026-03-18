18 de marzo de 2026 - 13:17

Las camisas básicas y los tops lisos están pasando de moda: una blusa está causando sensación, la nueva tendencia para el otoño de 2026

El placard de media estación empieza a correrse de las prendas más planas y silenciosas. Este año, la moda propone una pieza que suma movimiento.

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Saint Laurent mostró al menos once versiones en su pasarela primavera-verano 2026, consolidándola como una prenda hero de la temporada.

El regreso de una blusa que cambia todo sin demasiado esfuerzo

Lo interesante de esta tendencia es que no vuelve como una reliquia de oficina ni como una fantasía demasiado vintage. Según Who What Wear, el moño dejó de sentirse antiguo porque en 2026 aparece en versiones más grandes, rígidas y llamativas, con una lectura mucho más moderna.

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Los pussy bows ya no quedan encerrados en la blusa clásica: el detalle se expandió a cuellos y prendas de abrigo, señal de que el recurso está ganando peso real dentro de la moda de lujo.

Eso explica por qué las camisas básicas empiezan a verse menos novedosas. Frente a una prenda lisa y sin gesto, esta blusa resuelve el look casi sola: aporta volumen, enmarca la cara y suma un aire más sofisticado incluso cuando se combina con denim, cuero o sastrería simple. En otras palabras, hace más con menos.

Lo que se vio en 2026 y por qué puede funcionar en Argentina

Las señales de temporada van en esa dirección. El otoño 2026 como un momento más “realista” y menos dominado por fantasías de pasarela, pero aun así se destaca que ciertos gestos visibles —como los pañuelos y detalles alrededor del cuello— se trasladaron con fuerza al street style.

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Para Argentina, la gracia de esta tendencia es bastante concreta. Una blusa con lazo puede convivir perfecto con prendas que ya están en cualquier guardarropa de otoño: un pantalón recto, una pollera midi, un blazer oscuro, un jean azul o una campera de cuero.

No exige un cambio total de estilo, pero sí da esa sensación de outfit más pensado, que es justamente lo que muchas buscan cuando el clima empieza a pedir capas.

Cómo se lleva sin caer en un look recargado

La forma más actual de usarla no pasa por recargar todo el conjunto, sino por dejar que la blusa sea el centro. En las referencias de 2026 aparece combinada con polleras, pantalones amplios, cuero y sastrería limpia.

Saint Laurent, de hecho, la mostró con mucha presencia y con una actitud bastante filosa, lejos de una estética ingenua o demasiado romántica.

También suma un punto a favor frente al top liso tradicional: se adapta bien tanto a un look de oficina como a uno de salida. Con el lazo suelto, queda más relajada; con el moño armado, se vuelve más elegante. Esa flexibilidad es una de las razones por las que empezó a destacarse tanto en medios de moda este año.

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