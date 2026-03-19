Revisá tu placard: estos pantalones cómodos y cancheros vuelven a estar en tendencia este otoño-invierno 2026

Durante años, el jean fue la prenda indiscutida del día a día. Práctico, resistente y combinable con todo, se volvió un básico casi automático. Pero este otoño 2026 trae un cambio que ya se empieza a ver en la calle: los pantalones bombacho se posicionan como la nueva tendencia y alternativa .

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Se trata de una propuesta más cómoda, relajada y con mucha más personalidad . Esa silueta amplia, con volumen en las piernas y generalmente ajustada en los tobillos o con terminación más cerrada, vuelve con fuerza. Lo que antes se asociaba a looks más bohemios o incluso deportivos, hoy se reinventa con un enfoque urbano y moderno .

En primer lugar, porque la moda actual prioriza la comodidad sin resignar estilo. Después de años de jeans ajustados o estructuras más rígidas, los pantalones bombacho ofrecen libertad de movimiento y una sensación mucho más relajada .

Además, encajan perfecto con una de las grandes claves del momento: el juego de volúmenes. Las prendas oversize siguen presentes , pero ahora se combinan con piezas que aportan estructura en ciertos puntos. En este caso, el volumen en las piernas contrasta con cinturas más marcadas o tobillos ajustados, generando una silueta equilibrada.

Otro factor importante es la influencia de estilos globales y culturales. El pantalón bombacho tiene raíces en distintas tradiciones, pero hoy aparece reinterpretado en telas más urbanas como algodón, gabardina o incluso versiones sastreras . Esa mezcla lo vuelve versátil y adaptable a distintos contextos.

Las pasarelas y el street style ya lo confirmaron. Marcas como Isabel Marant, Chloé y Zara lo incorporaron en sus colecciones con distintas versiones: desde las más relajadas hasta opciones más estructuradas para looks de ciudad.

¿Cómo llevarlos este otoño 2026?

Una de las combinaciones más simples es con remeras o tops ajustados . Al ser un pantalón amplio, la parte superior más ceñida ayuda a marcar la silueta y evitar que el look se vea desproporcionado.

. Al ser un pantalón amplio, la parte superior más ceñida ayuda a marcar la silueta y evitar que el look se vea desproporcionado. También funcionan muy bien con camisas básicas o blazers . En este caso, el contraste entre lo relajado del pantalón y lo estructurado del abrigo genera un outfit moderno, ideal para el trabajo o salidas más formales.

. En este caso, el contraste entre lo relajado del pantalón y lo estructurado del abrigo genera un outfit moderno, ideal para el trabajo o salidas más formales. Para un look más casual, se pueden combinar con sweaters tejidos o buzos, sumando zapatillas o botas. Es una opción cómoda para el día a día sin perder estilo.

tejidos o buzos, sumando zapatillas o botas. Es una opción cómoda para el día a día sin perder estilo. En cuanto al calzado, los pantalones bombacho permiten jugar bastante. Quedan muy bien con botas ajustadas, zapatillas urbanas o incluso mocasines. Si el modelo tiene elástico o ajuste en el tobillo, es ideal aprovecharlo para que el calzado quede visible.

permiten jugar bastante. Quedan muy bien con botas ajustadas, zapatillas urbanas o incluso mocasines. Si el modelo tiene elástico o ajuste en el tobillo, es ideal aprovecharlo para que el calzado quede visible. Los colores también acompañan la temporada. Tonos neutros como negro, beige, gris o verde oliva son los más elegidos, aunque también aparecen versiones en estampados o telas más livianas para quienes buscan algo más jugado. bombachudo

Este otoño 2026 marca una transición interesante en la moda. El jean no desaparece, pero deja de ser la única opción para el día a día. Los pantalones bombacho llegan para ofrecer una alternativa más cómoda, versátil y con identidad propia.

Una prenda que demuestra que se puede estar cómodo sin perder estilo, y que confirma que las tendencias actuales apuntan a looks más relajados, pero con intención.