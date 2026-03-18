Ni nude ni smokey: el make up en tendencia este otoño 2026 y por qué todas lo quieren probar

Cada temporada trae su estética beauty, y este otoño 2026 tiene una que mezcla dos mundos que, a simple vista, parecen opuestos. Se llama golden grunge y ya es furor en redes sociales. Este make up combina la oscuridad descontracturada del estilo grunge con destellos dorados que aportan luz, sofisticación y un giro moderno.
El resultado es un maquillaje con personalidad: ojos intensos pero luminosos, piel natural con efecto “buena cara” y un equilibrio entre lo desprolijo y lo glam. Es una tendencia que no busca la perfección, sino actitud.
¿Por qué está en tendencia este make up?
El grunge clásico, inspirado en los años 90, siempre estuvo asociado a sombras oscuras, delineados corridos y un aire rebelde. Este otoño, esa base se actualiza con el agregado de tonos dorados, cobres y bronces que iluminan la mirada y suavizan el dramatismo.
Primero, porque conecta con el revival noventoso que domina tanto la moda como la belleza. Pero, a diferencia del grunge original, el golden grunge es más usable y adaptable al día a día.
También influye el auge de los maquillajes que no buscan verse “perfectos”. Hoy se valora más lo real, lo espontáneo y lo fácil de lograr en casa. Este estilo permite jugar, difuminar, mezclar texturas y lograr un look impactante sin necesidad de técnicas demasiado complejas.
¿Cómo llevarlo este otoño 2026? La clave está en el equilibrio
En los ojos, podés empezar con una base en tonos marrones, gris humo o negro suave. No hace falta que el delineado sea perfecto: de hecho, cuanto más difuminado, mejor. Sobre esa base, sumá sombras doradas o cobrizas en el párpado móvil o en el lagrimal para dar luz.
Otra opción es aplicar un delineado oscuro y luego difuminarlo con un poco de sombra dorada encima. El contraste genera ese efecto “desgastado pero luminoso” que define la tendencia.
En la piel, lo ideal es mantener un acabado natural. Base liviana, corrector solo donde haga falta y un toque de bronzer para dar calidez. El iluminador puede ser protagonista, pero siempre en tonos dorados o champagne para seguir la misma paleta.
En labios, la tendencia apunta a tonos neutros: nude, marrones suaves o incluso bálsamos con un leve brillo. La idea es que no compitan con la intensidad de los ojos.
El pelo y el look también acompañan. Este maquillaje se potencia con estilismos relajados, prendas en tonos tierra, cuero o denim, y una estética general más descontracturada.