Ni nude ni smokey: el make up en tendencia este otoño 2026 y por qué todas lo quieren probar

Este otoño 2026, la consigna es clara: animarse a jugar con el maquillaje, salir de lo predecible y encontrar un estilo propio.

Cada temporada trae su estética beauty, y este otoño 2026 tiene una que mezcla dos mundos que, a simple vista, parecen opuestos. Se llama golden grunge y ya es furor en redes sociales. Este make up combina la oscuridad descontracturada del estilo grunge con destellos dorados que aportan luz, sofisticación y un giro moderno.

El resultado es un maquillaje con personalidad: ojos intensos pero luminosos, piel natural con efecto “buena cara” y un equilibrio entre lo desprolijo y lo glam. Es una tendencia que no busca la perfección, sino actitud.

maquillaje en tendencia (1) ¿Por qué está en tendencia este make up? El grunge clásico, inspirado en los años 90, siempre estuvo asociado a sombras oscuras, delineados corridos y un aire rebelde. Este otoño, esa base se actualiza con el agregado de tonos dorados, cobres y bronces que iluminan la mirada y suavizan el dramatismo.

Primero, porque conecta con el revival noventoso que domina tanto la moda como la belleza. Pero, a diferencia del grunge original, el golden grunge es más usable y adaptable al día a día.

maquillaje en tendencia (5) También influye el auge de los maquillajes que no buscan verse “perfectos”. Hoy se valora más lo real, lo espontáneo y lo fácil de lograr en casa. Este estilo permite jugar, difuminar, mezclar texturas y lograr un look impactante sin necesidad de técnicas demasiado complejas.