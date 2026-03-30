30 de marzo de 2026 - 14:52

Semana Santa en el Calvario de Godoy Cruz: estas serán las calles cortadas, desvíos y otras actividades

La Municipalidad de Godoy Cruz aclaró cuáles serán los cortes y desvíos de tránsito. Habrá puestos de salud, seguridad e hidratación.

Los cortes de calles comenzarán el jueves 2 de abril a las 10 y se mantendrán hasta el viernes 3 a las 23.

Los cortes de calles comenzarán el jueves 2 de abril a las 10 y se mantendrán hasta el viernes 3 a las 23.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Con la llegada de Semana Santa, Godoy Cruz volverá a ser escenario de una de las expresiones religiosas más convocantes y se prepara para recibir una importante circulación de fieles y visitantes en la zona de El Calvario. Por eso, la Municipalidad anunció un operativo especial para organizar el movimiento en el sector y asistir a quienes participen.

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El despliegue incluirá restricciones vehiculares, presencia de personal sanitario, espacios para realizar trámites municipales y medidas preventivas vinculadas a la seguridad y el orden en la vía pública.

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Qué calles estarán cortadas

La interrupción de la circulación vehicular comenzará a regir el jueves 2 de abril a las 10 y se mantendrá hasta el viernes 3 a las 23, con el objetivo de priorizar el movimiento peatonal en uno de los puntos más transitados durante este día.

Los cortes alcanzarán a distintos sectores de la zona:

  • La Pampa, entre Perito Moreno y Cervantes
  • Cervantes, desde Baigorria hasta La Carrodilla
  • La Carrodilla, desde Perito Moreno hacia el Este
  • San Alberto, Mariano Moreno y Soldado Baigorria, entre Morales y Cervantes

La recomendación oficial es evitar circular por esos sectores durante ambos días o hacerlo con anticipación y tomando vías alternativas.

Habrá vacunación y trámites municipales

A la par del operativo vial, el municipio dispondrá de distintos puestos de atención para quienes se acerquen a la zona.

Uno de ellos será el Móvil Sanitario, que se ubicará en Cervantes y San Alberto y atenderá durante las dos jornadas entre las 11 y las 16. Allí se colocarán vacunas contra la Hepatitis B y la Antitetánica. Las dosis de COVID-19 y Neumonía estarán destinadas a personas que integren grupos de riesgo.

También funcionará un CAU Móvil, de 10 a 16, donde se podrán realizar gestiones como el pago de tasas municipales, la adhesión al Boleto Digital y trámites vinculados a Ciudadanía Digital.

Seguridad, ambulancias y restricciones

El operativo también prevé la presencia de ambulancias, un puesto de hidratación y personal afectado a tareas de seguridad y prevención durante toda la actividad.

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Desde la comuna recordaron que no estará permitida la instalación de kioscos, puestos o escaparates en el área intervenida, ni tampoco la venta de bebidas alcohólicas.

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