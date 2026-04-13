13 de abril de 2026 - 08:33

Semana inestable en Mendoza: sube la temperatura y vuelven las tormentas

El pronóstico del tiempo anticipa una semana con condiciones variables en Mendoza, marcada por cambios de temperatura y la posibilidad de tormentas hacia mitad de semana.

Semana inestable en Mendoza: sube la temperatura y vuelven las tormentas

Semana inestable en Mendoza: sube la temperatura y vuelven las tormentas

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

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Para este lunes 13 de abril se espera una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. En la zona de cordillera el cielo se presentará parcialmente nublado. La máxima alcanzará los 24°C, mientras que la mínima será de 14°C.

El martes 14 llegará con nubosidad variable y un marcado ascenso térmico. Los vientos serán leves del sudeste, rotando hacia el noreste. Hacia la noche se prevé la ocurrencia de tormentas, por lo que se recomienda precaución. En cordillera continuará el cielo parcialmente nublado. La temperatura oscilará entre los 13°C de mínima y los 28°C de máxima.

En tanto, el miércoles 15 se presentará mayormente nublado, con un nuevo descenso de la temperatura y probabilidades de precipitaciones aisladas. Los vientos serán moderados del sector sur. La máxima será de 22°C y la mínima de 14°C.

De esta manera, la semana estará atravesada por condiciones inestables, con cambios térmicos y eventos de lluvia que podrían impactar en distintas zonas de la provincia.

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