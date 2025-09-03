Seguirá fresco y nublado este jueves en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 5°C para mañana en Mendoza. El viernes se mantendrá la misma temperatura.

Qué indica el pronóstico para este jueves en Mendoza.

La semana continuará fresca en Mendoza tras la caída leve de la temperatura. El cielo se mantendrá cubierto hasta el fin de semana, donde comenzará a despejarse y la máxima subirá. No obstante, para mañana la mínima tocará los 5° y se recomienda tomar un abrigo antes de salir de casa.

Temperatura para este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad” este jueves 4 de septiembre con poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en los 13°C, mientras que la mínima será de 5°C, con vientos leves del este. En la Cordillera anuncian poca nubosidad.

El viernes 5 de septiembre la temperatura tendrá un leve ascenso. Se espera una máxima de 15°C y una mínima de 5°C, con nubosidad y vientos leves del noreste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad.