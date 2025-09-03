Seguirá fresco y nublado este jueves en Mendoza: de cuánto será la máxima

La semana continuará fresca en Mendoza tras la caída leve de la temperatura. El cielo se mantendrá cubierto hasta el fin de semana, donde comenzará a despejarse y la máxima subirá. No obstante, para mañana la mínima tocará los 5° y se recomienda tomar un abrigo antes de salir de casa.
Temperatura para este jueves
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad” este jueves 4 de septiembre con poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en los 13°C, mientras que la mínima será de 5°C, con vientos leves del este. En la Cordillera anuncian poca nubosidad.
El viernes 5 de septiembre la temperatura tendrá un leve ascenso. Se espera una máxima de 15°C y una mínima de 5°C, con nubosidad y vientos leves del noreste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad.
Pronóstico extendido para el fin de semana
El fin de semana se presentará con poca nubosidad y un leve ascenso de las temperaturas, que oscilarán entre los 3°C y 17°C. El domingo, se esperan nevadas en la cordillera.