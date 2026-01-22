22 de enero de 2026 - 08:07

Se renueva la alerta amarilla por tormentas y granizo en Mendoza: qué zonas alcanza

Se viene un jueves caluroso con pronóstico de tormentas hacia la tarde-noche.

Se renueva la alerta amarilla por tormentas y granizo en Mendoza: qué zonas alcanza.

Se renueva la alerta amarilla por tormentas y granizo en Mendoza: qué zonas alcanza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras un miércoles con altas temperaturas, elevada humedad y fuertes lluvias en San Rafael y General Alvear, las condiciones meteorológicas se repetirán este jueves en gran parte de Mendoza, con alerta amarilla por tormentas.

Leé además

La puesta “90 cosechas de una misma cepa” tendrá 7.500 prendas. | Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

La Vendimia tendrá un vestuario histórico: 70% de 7.500 piezas son recuperadas de 90 años de fiestas

Por Verónica De Vita
Florencia Peña en diálogo con Nilda Sarli en el ciclo Mil vidas.

Florencia Peña explicó por qué ni siquiera en Mendoza logra escapar de la fama: "Me tengo que bancar que..."

Según Contingencias Climáticas, se espera un jueves caluroso, con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste y precipitaciones en cordillera. La temperatura mínima será de 23°C y la máxima alcanzará los 36°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde-noche en gran parte del territorio provincial. El fenómeno comenzará en el Oeste del Gran Mendoza y se extenderá hacia Valle de Uco, la zona Este y Sur. Además, no se descarta la caída de granizo.

alerta por tormentas

¿Cómo seguirá el tiempo?

Para el viernes, el pronóstico anticipa una jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur y tiempo inestable. También se esperan precipitaciones en cordillera. La mínima será de 23°C y la máxima rondará los 35°C.

El estado de los pasos fronterizos a Chile

El Paso Internacional Cristo Redentor está habilitado, lo que permite el tránsito normal de autos particulares, transporte de cargas y ómnibus. No obstante, recomendaron verificar siempre el estado del paso antes de emprender viaje, especialmente ante posibles cambios climáticos en la alta montaña.

Para consultar la información actualizada, los viajeros pueden ingresar al sitio web del Gobierno nacional o descargar la aplicación móvil PasAR, que brinda datos en tiempo real sobre el estado del Sistema Integrado Cristo Redentor (PISCR).

En cuanto al Paso Pehuenche, que une el sur de Mendoza con la región del Maule en Chile, también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Las autoridades recordaron que el cruce funciona con horarios específicos:

  • Salida de Argentina: de 08:00 a 19:00
  • Ingreso a Argentina: de 08:00 a 20:00
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alerta por tormentas en Mendoza

Persiste la alerta amarilla por tormentas: el pronóstico para este jueves en Mendoza

Por Redacción Sociedad
litigiosidad laboral: solo por accidentes, en mendoza se iniciaron 10.000 juicios en 2025

Litigiosidad laboral: solo por accidentes, en Mendoza se iniciaron 10.000 juicios en 2025

Por Diana Chiani
Central Córdoba de Santiago del Estero vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza regresa a Primera División y visita a Central Córdoba: Hora, TV y formaciones

Por Redacción Deportes
San Lorenzo quiere jugar con visitantes ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

¿San Lorenzo se queda sin público en Mendoza? La emotiva razón que tendría Gimnasia para negar los visitantes

Por Redacción Deportes