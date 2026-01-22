Se renueva la alerta amarilla por tormentas y granizo en Mendoza: qué zonas alcanza.

Tras un miércoles con altas temperaturas, elevada humedad y fuertes lluvias en San Rafael y General Alvear, las condiciones meteorológicas se repetirán este jueves en gran parte de Mendoza, con alerta amarilla por tormentas.

Según Contingencias Climáticas, se espera un jueves caluroso, con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste y precipitaciones en cordillera. La temperatura mínima será de 23°C y la máxima alcanzará los 36°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde-noche en gran parte del territorio provincial. El fenómeno comenzará en el Oeste del Gran Mendoza y se extenderá hacia Valle de Uco, la zona Este y Sur. Además, no se descarta la caída de granizo.

alerta por tormentas ¿Cómo seguirá el tiempo? Para el viernes, el pronóstico anticipa una jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur y tiempo inestable. También se esperan precipitaciones en cordillera. La mínima será de 23°C y la máxima rondará los 35°C.

El estado de los pasos fronterizos a Chile El Paso Internacional Cristo Redentor está habilitado, lo que permite el tránsito normal de autos particulares, transporte de cargas y ómnibus. No obstante, recomendaron verificar siempre el estado del paso antes de emprender viaje, especialmente ante posibles cambios climáticos en la alta montaña.