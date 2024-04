Se recibió de ingeniera durante la protesta por la universidad pública y la ovacionaron (VIDEO)

Este martes se llevaron adelante masivas protestas en todo el país para reclamar al Gobierno nacional por fondos para solventar el funcionamiento de las universidades públicas en toda la Argentina. Esto llevó a que miles de personas salieran a las calles en las principales ciudades y marcharan para defender la educación gratuita y de calidad.

Esto también ocurrió en Trelew, lugar en el que convergió una multitud y el evento coincidió con el recibimiento de una alumna de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). Es que Ashelen Martínez terminó de rendir y logró graduarse como ingeniera civil y al salir a la calle se encontró con una marea de gente.

“Originalmente tenía que rendir el jueves, pero me avisaron que el final pasaba al martes. Traté de convencer al profesor de Hormigón 2, pero no pude. Dos días cuando una estudia es mucho tiempo. No le avisé a nadie, salvo a mis papás, mi hermana y mi novio, porque podía no aprobar. Ya había desaprobado antes. Pero esta vez saqué un 4″, le contó a C5N este miércoles.

También dijo que en principio le costó concentrarse en el examen escrito que se extendió por dos horas por el ruido de los bombos y las voces de quienes explicaban las causas que motivaron la movilización.

Una vez que Ashelén recibió su nota y salió a la vía pública ya como profesional, luciendo el característico casco y con un colorido cartel para selfies, recibió el aplauso y las felicitaciones de los presentes, quienes celebraron su logro y simbolizaron la lucha por una educación pública de calidad para todos.

La flamante ingeniera es hija de un jubilado que sigue trabajando como taxista y de una ama de casa. Desde los 18 años milita en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y contó que su aporte lo realiza en “la planificación de un barrio popular de Trelew”.

“La universidad a mí me dio muchísimas cosas. Estudié lo que quise estudiar desde chiquita, ya sabía que quería hacer esto y eso me lo dio la universidad. Soy la primera universitaria de la familia, creo que eso dice bastante”, agregó.