Este martes después del mediodía, en el Microcine del municipio, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, junto al secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, llevaron a cabo una nueva entrega de viviendas PROCREAR de la Sexta Sección. En este encuentro estuvieron presentes, además, la diputada nacional Marisa Uceda y la diputada provincial Cecilia Rodríguez, entre otras autoridades provinciales y municipales.

Antes de la entrega de llaves, el intendente Ulpiano Suarez tomó la palabra para dar la bienvenida a los nuevos vecinos y vecinas. “Veo muchas sonrisas y eso es contagioso, porque es un momento muy lindo el que estamos compartiendo. La Ciudad los estaba esperando, como ha recibido ya a cientos de familias que han podido concretar ese sueño de tener su casa”, manifestó. Y añadió: “Acá, hay un equipo que trabaja día a día para que sea una Ciudad con una mejor calidad de vida. Ustedes son fundamentales para esto, porque a la comuna la hacen las personas. Es un gusto enorme para nosotros recibirlos aquí”.

Asimismo, el mandatario destacó: “Es importante mirar hacia atrás y repasar qué es lo que representa este proyecto PROCREAR, que es uno de los más grandes del país. Y refleja una política de estado, donde quiero hacer un reconocimiento especial en esto al intendente Viti Fayad, quien tuvo esa visión y trabajó para que esto se concrete, demostrando que el gobierno nacional, la provincia y el municipio no sólo pueden, sino que deben trabajar juntos. Esa es la forma en la que se consiguen las cosas”.

Se realizó una nueva entrega de viviendas PROCREAR de la Sexta Sección de Ciudad. Foto: Prensa Ciudad de Mendoza

”Hemos vivido años difíciles y este ha sido un año difícil en especial, pero nos regaló una alegría sobre el final. No me quedo sólo con la alegría, sino con la lección que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Vimos cómo es importante el esfuerzo colectivo, el trabajo en equipo, el no resignarse ante las adversidades y saber que de los momentos difíciles se sale trabajando y juntos”, sostuvo.

Por último, anticipó: “En esto del trabajo y mirar hacia adelante, vamos a seguir insistiendo ante el gobierno nacional para que se pueda avanzar con el proyecto de Estación Mendoza, un proyecto muy lindo que contempla viviendas, pero también desarrollo, parque y espacio público para la Ciudad. Vamos a insistir en los primeros días de enero ante el presidente Alberto Fernández con el pedido para que se transfieran esos terrenos al municipio, porque hemos demostrado que trabajando juntos podemos lograr grandes cosas. Esto tiene que ser una política de estado. La educación, la generación de oportunidades, de trabajo, concretar el sueño de la casa propia son los temas que tienen que estar por encima de cualquier diferencia política y que exige que trabajemos juntos”.

El secretario de Desarrollo Territorial nacional, Luciano Scatolini, también habló ante los presentes y dijo: “Esperaron mucho tiempo, seguramente, para poder tener un día como hoy, donde llegan a lo que para muchos todavía en la Argentina sigue siendo una utopía, que es la casa propia. Nosotros estamos contentos de poder saldar esta deuda al menos con ustedes”.En este sentido, indicó: “Hay temas que a los argentinos y argentinas nos tienen que encontrar unidos, para poder trabajar con un objetivo común. En el tema de lo habitacional, del acceso a una ciudad son cuestiones en las que tenemos que trabajar todos en conjunto. Lo estamos haciendo y sabemos que el déficit todavía es muy alto, que hay mendocinos que todavía buscan una oportunidad como la que hoy ustedes están consiguiendo. Trabajemos para seguir generando ese sueño y que no sea un sueño individual”.

Finalmente, manifestó: “Quiero felicitar a las familias y desearles muy buena vida. A partir de ahora se termina la incertidumbre y comienza una etapa en la cual pueden proyectar de otra manera. Gracias a Ulpiano porque trabajamos de esta manera, con este criterio, con este concepto y lo hacemos entre todos para lograr un objetivo común”.

En esta oportunidad 17 familias recibieron las llaves de su nuevo hogar. Las viviendas otorgadas se encuentran en el complejo PROCREAR II, ubicado en el predio de calles Suipacha y Tiburcio Benegas de la Ciudad. Con esta cuarta entrega del año, restan atribuir a sus propietarios solamente 121 unidades.

Participaron de esta entrega también los secretarios Juan Manuel Filice (Desarrollo Urbano), Pablo Terk (Comunicación y Planificación Estratégica), Lorenzo Nieva (Desarrollo Económico), Patricia Sánchez (Hacienda), Érica Rojas (Gestión Pública) y Rodrigo Olmedo (Gobierno).