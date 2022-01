Se mantiene la negativa para ingresar a Chile por turismo y cuestionan la improvisación

La incertidumbre respecto del tránsito hacia Chile es saciada a cuentagotas y sigue cerrado para el ingreso con fines turísticos. Anoche, cerca de las 23 el Complejo Los Libertadores informó que hoy y mañana el tránsito estará habilitado para vehículos de carga en horario normal y personas que retornan a sus países de origen de 8 a 14. Hacia adelante, no se sabe más.

El viernes las autoridades chilenas habían dispuesto el cierre de la frontera por el Paso Cristo Redentor que une, por Mendoza, Argentina con ese país. Esto debido al reclamo de trabajadores de la aduana tras un brote de Covid. Eso implicó que muchos vehículos particulares con turistas quedaran varados en alta montaña a la espera del cruce. El domingo Chile dispuso la apertura pero con algunos cambios: se decidió realizar un testeo con examen de antígenos a todos los transportistas que ingresen al país al inicio del circuito de revisión para tranquilidad de los trabajadores que allí se desempeñan. Además el ingreso a Chile es solo de viajeros que retornan a su país de origen, no para turismo.

Pero la decisión del domingo era para ese día y el lunes y reinaba la incertidumbre sobre cómo se seguiría los días subsiguientes.

El anuncio realizado en Twitter por las autoridades chilenas trajo aparejados cuestionamientos sobre el aviso sobre la marcha, casi cuando ya se iniciaba el martes. Así lo expresaron los usuarios de la red social.

🚨Complejo Los Libertadores: martes 18 y miércoles 19 HABILITADO para vehículos de carga en horario normal y personas que retornan a sus países de origen de 08:00 a 14:00 horas. — Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) January 18, 2022

Las autoridades argentinas advierten que sus oficinas funcionan con normalidad y que no hay restricciones a los ingresos mientras que dependen de lo que informe Chile, lo cual hace sobre la marcha, sin previsión de largo plazo y sin usar canales oficiales. Por ello, no hay más información que la dispuesta para hoy y mañana y no se sabe cómo será los días posteriores.

“Argentina es receptiva al ingreso de turistas; hasta ahora seguimos con el status impuesto por Chile que permite ingreso a residentes en ese país”, expresó el coordinador del paso internacional, Justo Bascolo.

“No se sabe hasta cuando, no se ha informado nada”, dijo en referencia a las limitaciones para el ingreso de turistas en plena temporada de verano.

En un comunicado manifestó: “El coordinador General del Paso Internacional, comunica que al no haberse recibido una comunicación oficial de autoridades chilenas sobre la habilitación para el turismo entre ambos países, a partir de la fecha se continuará permitiendo la salida con destino a Chile únicamente a ciudadanos chilenos y extranjeros residentes en ese país, los argentinos que quieran viajar no se les permitirá su ingreso”.

Y continuó: “Argentina se encuentra receptiva al ingreso del turismo internacional siempre que cumplan con los requisitos para su ingreso, las presentes medidas regirán hasta tanto las autoridades del vecino país comuniquen cambios. Los horarios establecidos para esta modalidad serán de 08:00 a 14:00 horas. Si bien el PI (paso internacional) se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, transportistas autoconvocados han decidido suspender el tránsito como señal de protesta a las medidas y procedimientos aplicados por autoridades chilenas en materia de controles sanitarios, las que generan grandes demoras”.

Menos ingreso de chilenos

Asimismo, la situación de incertidumbre también ha impactado en el ingreso de turistas desde Chile, sobre lo cual dijo que se ha notado una merma importe, destacó el funcionario. Podrían ingresar a Argentina ya que no hay limitaciones para ello de este lado de la frontera mientras que en las condiciones actuales también Chile les permitiría regresar ya que se trata de su país de origen. Asimismo el cambio de dinero les resulta conveniente y la cercanía de Mendoza siempre les ha parecido tentadora (y a la inversa). Pero probablemente, la falta de previsión y certeza sobre la continuidad de esta apertura parcial esté desalentando.

El domingo habían ingresado desde Chile 600 vehículos, ayer se redujeron a la mitad y fueron 300, la gran mayoría, argentinos.

Báscolo refirió que las autoridades chilenas no están comunicando las disposiciones sobre le paso fronterizo por canales oficiales sino a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Aceptó que eso también complica el trabajo en la aduana argentina ya que no saben con qué parámetros moverse. Dijo que por el momento el último documento oficial que les llegó es el de la apertura del domingo.

Trabajadores chilenos se oponen al turismo

La Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach) es la que ha generado el reclamo por el brote de Covid y exigido a las autoridades chilenas que tomen medidas.

De hecho, el presidente de la entidad, Mauricio Soubre, pidió cerrar el ingreso de turistas por el paso fronterizo Los Libertadores, debido a que el recinto no cuenta con la capacidad para realizar la trazabilidad correspondiente en el contexto de la pandemia de Covid.

Así lo señaló en una entrevista con CNN Chile: “Nosotros insistimos en términos de que el régimen de ingreso de turistas no se justifica en este minuto, desde el extranjero hacia nuestro país, porque entendemos que no tenemos la capacidad para realizar trazabilidad a todas aquellas personas que ingresan, particularmente desde el territorio argentino, donde encontramos un peak de contagios en la última semana sobre 100 mil casos”.

El lunes por la tarde informaron en un comunicado que tras dialogar con el gobierno, éste decidió aceptar sus peticiones:

*testeo con examen de antigeno a todos los transportistas que ingresen al país al inicio del circuito de revisión para tranquilidad de los trabajadores que allí se desempeñan

*ingreso al país solo de viajeros que retornan a sus países de origen, no para turismo.

Transporte de cargas hacia Chile parado

Asimismo, si bien el transporte de cargas está habilitado de manera normal, hay nuevas exigencias. Los transportistas no están pasando por haber denunciado malos tratos y largas demoras para la exigencia de realizar a todos test de PCR. Los trabajadores denuncian que quienes dan como resultado positivo reciben muy malos tratos y, según los relatos, son encerrados en una habitación, durante horas y sin comida. Por ello, el transporte de cargas hacia Chile por este paso está prácticamente parado.