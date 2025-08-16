16 de agosto de 2025 - 21:11

Se espera un domingo agradable para el Día del Niño en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con poco cambio de la temperatura y nevadas durante la noche en la zona de cordillera.

Pronóstico del tiempo: día del niño ventoso y nublado en Mendoza

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 17 de octubre, está pronosticada una jornada parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura y vientos leves del sector sur en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras un sábado agradable durante la tarde, para este domingo Día del Niño se espera una jornada similar ideal para disfrutar al aire libre. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 6°C.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al lunes está prevista una jornada mayormente nublada con un marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas. Además habrá nevadas en la zona de cordillera. La máxima será de 13°C y la mínima de 8°C.

En tanto el martes está pronosticada una jornada algo nublada con mejora del tiempo y ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 6°C.

