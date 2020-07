Se duplicaron las consultas de mendocinos al 0-800 Covid en los últimos 10 días

Tos, fiebre alta, dolor de garganta, dificultad para respirar, entre otros, son los síntomas del Covid-19, repetidos una y otra vez. Lo que sucede es que son similares a los de otras enfermedades respiratorias como gripe y catarro, entre otras. Por esa razón es fundamental reconocerlos a tiempos para actuar en consecuencia y así evitar contagiar a otras personas.

Para responder las dudas de los ciudadanos al respecto, desde el Gobierno provincial lanzaron desde el inicio de la pandemia el 0-800 Covid. Allí llegaban hasta hace unos 10 días, cerca de 1.000 consultas diarias pero desde este lunes subieron a 2.000 y el martes se ubicaron en 1.800.

Esta línea de atención generó durante la semana pasada quejas por parte de algunos mendocinos ya que, para considerar como casos sospechosos se pedía que la persona hubiese tenido nexo. Sin embargo, desde allí explicaron que se actualizaron los criterios y se sacó este requisito.

De todas formas, desde el Ministerio de Salud aclararon que este número telefónico es una herramienta más, pero que los más efectivo si se tienen síntomas compatibles con Covid-19 es concurrir a las unidades centinelas que se encuentran distribuidas en 10 hospitales de la provincia.

Laura Farrando, una de las supervisoras del 0-800 Covid, contó que hasta allí llegan todo tipo de preguntas, que se han ido incrementando con el tiempo. “Creo que esto tiene que ver con que los casos han ido aumentando diariamente. Por cada positivo recibimos por lo menos 10 personas relacionadas con sus preocupaciones, angustias y pedidos de información”, relató, aunque aclaró que no todos terminan en hisopados.

Farrando señaló que cuando una persona les comenta que tiene síntomas puede llegar a hablar hasta con tres personas: el operador telefónico, un estudiante de medicina que se encuentra en el último año (realizando su Práctica Final Obligatoria) y por último, un responsable de Epidemiología. “Son estos últimos lo que deciden qué acciones tomar en cada uno de los casos”, aseguró.

En tanto, reconoció que desde allí van cumpliendo con los protocolos que dicta la provincia, que son dinámicos. “Hasta hace poco para considerar sospechoso se pedía a la persona haber estado con una persona positiva, con alguien que hubiera llegado de afuera o haber salido de la provincia, pero eso ha cambiado. Hoy el nexo no es excluyente”, remarcó.

Por su parte, Carlos Espul, virólogo de la Red de Laboratorios de Biología Molecular, indicó que si una persona tiene síntomas compatibles con Covid debe acudir a una de las 10 unidades centinela de Covid-19 distribuidas en distintos hospitales de la provincia y en los centros de salud de cabecera de la zona metropolitana, donde no se necesita turno previo. Allí un médico va a corroborar si efectivamente se trata de un caso sospechoso e indicar un hisopado, si lo considera necesario.

“Si se decide hacer el test, la persona vuelve al domicilio hasta que se tenga el resultado de laboratorio. Y si es positivo se busca y se interna, además de aislar a los casos estrechos”, precisó el virólogo. Sobre estos últimos aclaró que se les pide aislamiento pero que no se los testea hasta que no tienen síntomas. En tanto, aclaró que para hacerle el hisopado la persona tiene que asistir a estas unidades, salvo que no se pueda movilizar, o tenga un gran compromiso respiratorio y sea necesario buscarla con una ambulancia.

Las unidades centinelas están ubicadas en la Clínica de Cuyo, el hospital Español, el Santa Isabel de Hungría, el hospital El Carmen, el Scaravelli y el Schestakow. Otras están ubicadas en los centros de salud 4, 14 y 16.

En primera persona: la dificultad de acceder a un diagnóstico rápido

Mariana tiene 32 años y luego de haber padecido Covid-19 vivió en carne propia la dificultad de acceder al diagnóstico de forma rápida. Lo primero que sintió fue tos. Al día siguiente le apareció dolor de garganta, al otro, de cabeza y cuerpo y por último falta de olfato y gusto. Por esa razón llamó al 0800 Covid, donde le reconocieron que tenía todos los síntomas y le pidieron que esperara el llamado de Epidemiología para que le indicaran los pasos a seguir.

Al no tener respuestas en los siguientes días, se comunicó con una médica conocida, quien le gestionó un hisopado y finalmente se lo pudo hacer. Como todo indicaba, el resultado fue positivo y quedó internada en la Clínica de Cuyo. Luego fue trasladada al hospital Español, donde cursó la enfermedad junto a su esposo y su hija (también positivos) y ya recibió el alta.

En todo ese tiempo aseguró que desde Epidemiología jamás se comunicaron con ella. Previamente, había estado en contacto con una niñera, que también fue hisopada e internada, y con una empleada que primero fue aislada y al tiempo empezó con síntomas. Esta última ha concurrido a tres hospitales donde no le han realizado el hisopado a pesar de tener dos contactos estrechos.

Esta mujer lleva 14 días de aislamiento, y si bien no le han realizado el test, tampoco le dan el alta oficial como contacto estrecho por lo que se encuentra en una situación muy complicada.