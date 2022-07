Se cumplió el plazo para circular sin RTO y la policía ya está habilitada a poner multas en Mendoza

Con el comienzo de julio, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) volvió a estar en la agenda inmediata de los mendocinos. A la difícil situación económica general –que lleva a que haya productos imposibles de conseguir o que directamente ni siquiera cuentan con precios de lista (muchos de ellos vinculados a repuestos y elementos del auto) y ya suma más que un dolor de cabeza- se sumó a partir del viernes pasado una nueva preocupación: la Policía de Mendoza ya está facultada a labrar infracciones a aquellos conductores que circulen sin la oblea (definitiva o provisoria) de haber pasado la RTO.

Así lo confirmó el vicepresidente de la cámara de RTO de Cuyo, Eduardo Toranzo, quien destacó –además- que en comparación con marzo se ha incrementado cerca de 150% el movimiento en los talleres y plantas revisoras de la provincia. A la entrada en vigencia de la facultad de multar se suma, además, el movimiento de las vacaciones de invierno y de todas las familias que están intentando completar este trámite para poder viajar por rutas nacionales.

Así es la oblea que se entrega a los vehículos que pasan la RTO en Mendoza.

Más allá de la entrada en vigencia de la multa, desde el Ministerio de Seguridad confesaron que todavía no han comenzado con el fuerte de las multas y de la acción punitiva (castigo), sino que siguen haciendo hincapié en la concientización y recomendación durante los controles. No obstante, al ya estar facultados para labrar actas, la recomendación de la cámara de RTO de Cuyo es que la gente complete la revisión en la medida en que vaya pudiendo; no solamente para no quedar expuestos a una multa (quedará a criterio de cada efectivo policial si detecta al vehículo sin la RTO), sino también para evitar que dentro de unos meses vuelvan a generarse demoras y embotellamientos de conductores que van a los talleres.

“La ley ya ampara que haya multas, por lo que están vigentes. Luego de que se diera una prórroga para circular sin la RTO –aunque con la constancia de turno-hasta abril y se apelara a la concientización en los controles, en mayo se volvió a trabajar en un cronograma para los vehículos según la terminación de la patente y en junio comenzó a regir, con la intención de que la gente no vaya toda junta como ocurrió en diciembre del año pasado. Lo que tenemos que evitar es que haya otro diciembre”, destacó Toranzo.

Se cumplió el plazo para circular sin RTO y la policía ya está habilitada a poner multas en Mendoza. Foto: José Gutierrez / Los Andes.

Desde julio pueden ser multados los autos sin RTO

Más allá de que la intención del Ministerio de Seguridad de Mendoza es seguir trabajando en la concientización y en la recomendación para que los vehículos sean sometidos a este control, esto no quita que en algún control vial un miembro de la Policía de Mendoza pueda decidir labrarle una multa a un conductor que circula sin la oblea. Ni hablar, por ejemplo, si al conductor mendocino se le requiere el comprobante de la RTO en otra provincia, ya que la prórroga que se autorizó a principio de año solo tenía vigencia en Mendoza.

“El junio se volvió a poner énfasis en la concientización durante los controles, mientras que desde el 1 de julio a esa idea de concientizar se le suma la facultad de sancionar”, destacó Toranzo.

Se cumplió el plazo para circular sin RTO y la policía ya está habilitada a poner multas en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes.

La multa por circular sin la RTO para un auto particular ronda los 3.500 pesos y se puede incurrir en reiteración de faltas (por ejemplo, si a un conductor lo sorprenden 4 veces sin la RTO, se le pueden labrar 4 actas).

El nuevo cronograma y el valor de la RTO

En el renovado cronograma –que comenzó en julio- se divide a la terminación de las chapas patentes de a dos según cada mes. De esta manera, en junio se convocó a quienes tuviera la patente terminada en 1 y 2, en julio para 3 y 4, agosto para 5 y 6, septiembre para 7 y 8, octubre para 9 y 0.

“El valor de la RTO para autos particulares está en 3.267 pesos”, resaltó Toranzo.

En cuanto al incremento de autos en las plantas revisoras, destacó que en los últimos días creció 150% en promedio y en comparación con el movimiento en marzo. “Hay talleres que pasaron de entre 6 y 8 autos diarios a 30, mientras que los que más recibieron pasaron de 40 a 100 autos en un solo día”, concluyó.