La explosión devastó la ciudad y la convirtió en un campo de guerra. El caso tuvo Justicia recién en 2014 cuando condenaron a cuatro exdirectivos de Fabricaciones Militares por "estrago doloso agravado".

Se cumplen 30 años de la explosión en Río Tercero: las imágenes de la mañana del horror.

Este 3 de noviembre se cumplen 30 años del atentado en la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba, una tragedia que dejó siete muertos, más de 300 heridos y la destrucción total de gran parte de la ciudad cordobesa.

Lo que al principio se creyó un accidente terminó siendo un atentado planificado para ocultar pruebas del tráfico ilegal de armas durante el gobierno de Carlos Menem, destinado a Croacia y Bosnia-Herzegovina durante las Guerras Yugoslavas, y a Ecuador durante la Guerra del Cenepa contra Perú.

Se cumplen 30 años del atentado en Río Tercero La mañana del horror Eran las 8.55 del viernes 3 de noviembre de 1995 cuando una fuerte explosión sacudió Río Tercero. En pocos minutos, proyectiles, esquirlas y municiones comenzaron a caer sobre las viviendas y comercios, provocando una ola de destrucción y pánico entre los vecinos.

La ciudad se convirtió en un campo de guerra. Las imágenes de casas destruidas, autos incendiados y familias buscando refugio recorrieron el país. La tragedia dejó siete víctimas fatales: Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela.

Se cumplen 30 años del atentado en Río Tercero En un primer momento, las autoridades atribuyeron la explosión a un accidente en la planta de Fabricaciones Militares, pero con el avance de la investigación judicial se comprobó que las detonaciones fueron intencionales, con el objetivo de borrar evidencia de las operaciones ilegales de venta de armamento argentino.