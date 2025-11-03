3 de noviembre de 2025 - 11:33

Se cumplen 30 años de la explosión en Río Tercero: las imágenes de la mañana del horror

La explosión devastó la ciudad y la convirtió en un campo de guerra. El caso tuvo Justicia recién en 2014 cuando condenaron a cuatro exdirectivos de Fabricaciones Militares por "estrago doloso agravado".

Los Andes | Redacción Sociedad
Este 3 de noviembre se cumplen 30 años del atentado en la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba, una tragedia que dejó siete muertos, más de 300 heridos y la destrucción total de gran parte de la ciudad cordobesa.

Lo que al principio se creyó un accidente terminó siendo un atentado planificado para ocultar pruebas del tráfico ilegal de armas durante el gobierno de Carlos Menem, destinado a Croacia y Bosnia-Herzegovina durante las Guerras Yugoslavas, y a Ecuador durante la Guerra del Cenepa contra Perú.

La mañana del horror

Eran las 8.55 del viernes 3 de noviembre de 1995 cuando una fuerte explosión sacudió Río Tercero. En pocos minutos, proyectiles, esquirlas y municiones comenzaron a caer sobre las viviendas y comercios, provocando una ola de destrucción y pánico entre los vecinos.

La ciudad se convirtió en un campo de guerra. Las imágenes de casas destruidas, autos incendiados y familias buscando refugio recorrieron el país. La tragedia dejó siete víctimas fatales: Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela.

En un primer momento, las autoridades atribuyeron la explosión a un accidente en la planta de Fabricaciones Militares, pero con el avance de la investigación judicial se comprobó que las detonaciones fueron intencionales, con el objetivo de borrar evidencia de las operaciones ilegales de venta de armamento argentino.

La justicia llegó 19 años después

Recién en 2014, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Córdoba condenó a cuatro exdirectivos de Fabricaciones Militares por el delito de “estrago doloso agravado”, confirmando la intencionalidad del hecho.

Un año más tarde, el propio Carlos Menem fue condenado por la causa de venta ilegal de armas, pero nunca cumplió la pena en prisión, ya que la sentencia no había quedado firme y el exmandatario mantuvo fueros como senador hasta su muerte en 2021.

Tres décadas después, Río Tercero sigue recordando y exigiendo justicia plena. Este lunes se realizarán actos conmemorativos en distintos puntos de la ciudad.

El acto central tuvo lugar en el Paseo del Milagro a las 8.20, en el mismo horario en que ocurrió la primera explosión. Más tarde, a las 18.00, se llevará a cabo una ceremonia en la Plazoleta de la Evocación, en homenaje a las víctimas.

