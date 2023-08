Tras casi 2 semanas, abrió el Paso a Chile y la fila de camiones es “interminable”

La reapertura del Paso Cristo Redentor generó un gran alivio en los casi 3 mil camioneros que esperaban del lado mendocino para pasar a Chile con su mercadería. Desde la mañana de este miércoles se pudo ver una larga fila de camiones sobre la Ruta 7.

La apertura del tránsito, que estuvo cerrado por el temporal de nieve casi dos semanas, se dio a las 9 y finalizará a las 21. Lo cierto es que desde zonas como la estación de servicio de Ruta 40 y Ruta 7 o la Destilería en Luján de Cuyo, por ejemplo, ya se podía observar la “cola” de rodados que se dividían para cruzar la frontera argentino-chilena.

Las autoridades del Paso Cristo Redentor no confirmaron una cifra exacta de camiones que ya han cruzado a Chile, pero se estima que han sido muchos. “No sabremos bien hasta no se termine el día y se cierre la planilla, por ahora va subiendo mucha gente”, comentaron. Si bien el paso reabrió este miércoles, este jueves se visualiza buen tiempo pero habrá que esperar que decisión toman para los próximos días porque hay pronóstico de mal tiempo desde el viernes en alta montaña.

Por otro lado, recomiendan transitar con mucho cuidado tanto por el Acceso Sur como por la Ruta 7 debido a la gran cantidad de canciones sobre la ruta.

Varados 14 días

Previo a la reapertura del paso fronterizo hacia Chile, en Mendoza hubo unos 3 mil camiones varados que no podían transitar por el Fuerte temporal de nieve que azotó a la montaña mendocina.

El problema de los camioneros en la ruta vuelve a repetirse pese a los reclamos que hizo APROCAM por la mala coordinación entre ambos países.