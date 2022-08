Santi Maratea dijo que está arrepentido de pedir la liberación de Milagro Sala: “La desilusión es genuina”

Santiago Maratea confesó estar arrepentido de haber apoyado a Milagro Sala. El influencer, cuyo trabajo es conocido por organizar colectas solidarias a través de sus redes sociales, usó el mismo medio para hablar de la dirigente social.

La afirmación de Maratea ocurre días después de la entrevista que Jorge Lanata le hizo a Mirta “Shakira” Guerrero, una ex colaboradora de la líder de la Tupac Amaru.

En dicha entrevista para el programa PPT, Guerrero contó el trabajo que hacía dentro de la organización y describió a Milagro Sala como un “monstruo”.

En este contexto, Matarea publicó varias historias en su cuenta de Instagram donde admitió que en el pasado había pedido por la liberación de la dirigente social.

“Milagro Sala, no me hagas esto Milagro”, dijo Santiago e hizo una aclaración antes de meterse de lleno en el tema. “No digan que soy macrista, porque no soy macrista. O que seguro recibo sobres cuando el único sobre que estoy esperando es el de Hogwarts y nunca me llegó”, dijo.

Seguidamente, el influencer confesó estar arrepentido por haber pedido la liberación de Milagro Sala. “Quiero que sepan que yo estuve en Plaza de Mayo aplaudiendo para que liberen a Milagro Sala, así que la desilusión es genuina”, dijo.

“Es más, me acuerdo que estaba caminando y había un acampe. Frené y fue tipo ‘hola, ¿qué pasa acá?. Y me dijeron que Milagro era una mujer del Norte, que hizo una cooperativa y ayudó a un montón de gente, le dio casa, comida, y un lugar con pileta, deportes y escuelas”, relató.

Ante esto, el joven quiso saber porque estaba presa si había hecho muchas cosas buenas por la comunidad, y las personas presentes le respondieron: “La juzgan por la supuesta corrupción de su organización, pero que en realidad es porque tiene un auto y una televisión”.

Santiago Maratea repasó la entrevista a Shakira

En otra historia, Maratea hizo un repaso por la entrevista de PPT. “La ex mano derecha de Milagro Sala, Shakira, dijo que cuando iban a ver al Papa viajaban hasta Italia 15 personas para acompañar a Milagro”, expresó.

“Primero no sé cómo pagaban esos pasajes y después me parece una locura porque cada pasajero llevaba 10 mil dólares, que es el máximo permitido que puede llevar encima cualquier persona común”, agregó.

“Shakira dice que cuando llegaban allá le daban toda esa plata a Milagro Sala, que son aproximadamente 160 mil dólares. Ay, qué bronca, boludo. ¿Dónde está esa plata? Nos vendría bárbaro en Argentina”, sentenció.