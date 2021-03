Santa Rosa en los ojos de su reina. Un lugar de puertas abiertas

Daniela Vanin (20), reina de Santa Rosa , asegura que su departamento es uno de los más lindos para vivir. No solo por sus atractivos naturales o paisajísticos, sino porque es uno de los sitios mas limpios y seguros de la provincia. Y también por la calidez de la gente que habita su terruño.

“Es uno de los lugares más lindos y más limpios para vivir. Destaco la seguridad, vos venís a Santa Rosa y casi ninguna casa tiene rejas en sus puertas y ventanas. Siempre he salido a comprar y dejás la puerta abierta de par en par. Es una de las cualidades más lindas aparte de sus atractivos”, señala la soberana que está en cuarto año de la carrera de Turismo.

Agrega que su departamento tiene mucho turismo rural, “que es lo que nos caracteriza. Pero lo que más me gusta es la calidez de la gente que no la encontrás en otro lado. Es mucho el cariño del santarosino, la amabilidad, el saludarte cuando vas a comprar aunque te cruces a alguien que no conocés. Eso es lo más admirable de Santa Rosa”.

Reserva Ñacuñán. A 180 km de la capital provincial, al lugar se accede por la ruta 153 que une las localidades de Las Catitas (Santa Rosa) con la sureña Monte Comán.

Santa Rosa fue el lugar donde nació Leonardo Fabio y seguramente llevó sus recuerdos de infancia a la pantalla grande. Su hogar natal lo aprecia tanto que hasta le hizo un monumento por ser uno de los máximos exponentes de la música y el cine de Latinoamérica.

Para Daniela, el lugar que todo turista debe conocer es Cabrandi, una empresa familiar que fabrica quesos de cabra artesanales. “Por más que sus quesos son reconocidos en otros lugares, es un sitio que la gente debe conocer. Te explican cómo es el proceso y es un lugar muy armónico para ir. Disfrutás mucho, te liberás y eso es lo que se destaca el aprender la importancia de lo que uno está comiendo. Recomiendo mucho este sitio”.

Igual, Daniela invita a visitar el distrito 12 de Octubre, el lugar donde vive y al que representó en su fiesta vendimial. “Es un lugar que me trae muchos recuerdos. Acá pasé mi infancia, es donde están todos mis amigos y mis vecinos. Además es donde está una vieja estación de servicio, cerca de mi casa, que era administrada por mi abuelo y toda mi familia. Jugaba mucho ahí y cuando paso por allí me trae muchos recuerdos de él”, contó la estudiante de turismo.

Vino y reserva

Santa Rosa destaca por ser un destino rodeado de aire puro, aromas y sabores característicos de la zona. Además, desde allí destacan que todo puede hacerse acompañado de buen vino, asado, empanadas; no por nada se ofrecen como el circuito de turismo rural más autóctono y tradicional de la provincia. Así, la representante de Santa Rosa dice que un lugar muy visitado en el departamento es la bodega Fantelli. “Es de las más populares. Se destaca por sus vinos y además es un lugar muy bonito para visitar”, explica Daniela. Dice que todo turista debería visitar la reserva biósfera de Ñancuñán, aun cuando el tiempo no sea mucho. “Todo turista que tiene poco tiempo para recorrer el departamento debería conocer Ñancuñán porque es muy importante y es uno de los lugares más lindos que tenemos para ofrecer”, destacó. “Está bueno aprovechar y hacer un recorrido por la reserva que tiene guías que te van contando de la flora y la fauna, y las características de lugar”.

Los lugares y momentos preferidos

Un lugar de Santa Rosa: 12 de octubre, la bodega familiar de Don José

Una comida para maridar: Sopaipillas con Jamón Crudo, quesos Cabrandi, tomates cherry y aceite de oliva Zampal

Un lugar para ir durante la mañana: Estancia La Luz, para relajarse y desconectarse

Un lugar para ir a la tarde: Quinta Los Aromos, para ir con amigos

Un lugar para ir a la noche: Finca La Paula, para ver las fogatas

Un procer del departamento: Leonardo Fabio, de Las Catitas.

Un lugar histórico que recomiendes: el monumento de la batalla de Las Trincheras, en la villa cabecera.