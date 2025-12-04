Sanciones a 140 alumnos: hablan de "falta de autocrítica" del colegio y amenazas de cara al viaje de egresados

Siguen las repercusiones y coletazos referidos a l a sanción contra 140 estudiantes de quinto año del Colegio Universitario Santa María (Godoy Cruz) por una serie de desmanes y destrozos en el establecimiento . Todo se originó y transcurrió pasado el mediodía del jueves 27 de noviembre, luego de que las autoridades confirmaran de imprevisto que no habría clases al día siguiente (esa noche los chicos celebraron del Último Último Día -UUD-). Los estudiantes, molestos por la decisión, generaron escenas de revuelo.

La mayoría de los chicos comenzó a insultar y cantar contra el director, mientras arrojaban las hojas rotas de las carpetas del ciclo lectivo que estaba terminando (aquel jueves se convirtió en el inesperado último día de clases). Mientras tanto, otros alumnos -más violentos- protagonizaron destrozos de matafuegos, maquetas, afiches, cortinas y hasta un parlante de la escuela. Lo que les molestó a los alumnos fue que tenían todo armado para ir a clases el viernes 28 de noviembre, luego del festejo, y tras haber pasado la noche juntos en el salón.

Como consecuencia a este revuelo, el consejo directivo del Colegio Santa María resolvió sancionar con 20 amonestaciones a todos los estudiantes que fueron identificados el jueves mientras causaban "daños materiales en instalaciones, mobiliarios y bienes institucionales , además de conductas disruptivas, incumplimiento de órdenes y expresiones ofensivas hacia las autoridades", según comunicaron desde el establecimiento educativo.

Fueron 140 los estudiantes identificados en la resolución y contra quienes se avanzó con las sanciones . No obstante, muchos de los padres de los chicos sancionados denunciaron públicamente -y ante las autoridades del colegio- que fueron pocos los alumnos que causaron destrozos , mientras que la mayoría dio vuelta bancos (sin romperlos), insultó al director y tiró las hojas.

Además, se quejaron de que esos pocos que causaron daños mayores -cerca de 10 estudiantes- ni siquiera quedaron entre los sancionados, por lo que están en condiciones de rendir los integradores y terminar el secundario sin contratiempos. En tanto, los alumnos con 20 amonestaciones -o más- deberán rendir todo quinto año libre.

Reuniones con los padres

Luego de que el martes por la tarde se conociera la resolución con las sanciones contra los 140 estudiantes, se desató el malestar de los padres de los chicos. Muchos de ellos se presentaron de forma espontánea en el colegio, mientras que otros solicitaron reuniones por mail y siguiendo el protocolo.

"Seguimos con las reuniones individuales con cada una de las familias, y la verdad es que han sido bastante fructíferas. Hemos podido explicarles la extensión de las medidas, los fundamentos y todo. Algunos padres han salido relativamente conformes, más calmados", destacó durante la mañana de este jueves el el representante legal del Colegio Santa María y secretario legal y administrativo del rectorado de la UCh, Juan Andrés Torrecillas.

"Invitamos a todos a que aporten y nos arrimen lo que estimen sea pertinente para el esclarecimiento de los hechos", agregó Torrecillas quien, al igual que ayer, confirmó que "la medida en toda su extensión e implicancia se mantiene vigente y operativa".

En diálogo con Los Andes, el miércoles Torrecillas confirmó y justificó las duras sanciones contra los chicos, y las fundamentó.

"Es una medida extraordinaria ante circunstancias extraordinarias y sin antecedentes. Nunca en la historia del colegio pasó o se vivió algo así", destacó Torrecillas.

Luego de que algunos padres se quejaran abiertamente de que muchos de los chicos que habían participado de los desmanes -y quienes realmente habían ocasionado destrozos- sospechosamente habían quedado afuera de los sancionados, el vocero de la institución fue contundente.

"El listado de sancionados que figura en la resolución fue confeccionado por testimonios de preceptores, docentes y directivos que estuvieron presentes y dieron los nombres de los chicos que ellos vieron. Hay muchos que no estaban, que ya se habían retirado. Pero si hay elementos que permitan probar que alguno de los sancionados no estaba en el lugar y no hizo nada, pedimos a los padres que lo aporten y vamos a reconsiderar la sanción", cerró.

Lamentan la "falta de autocrítica" del colegio

Más allá de que, de acuerdo a palabras del representante legal del Colegio Santa María, muchos padres están saliendo "relativamente conformes" y "más calmados" de las reuniones post sanciones; los ánimos siguen caldeados en la mayoría.

"Imaginate que sos una persona mayor de edad, de 30 o 40 o hasta 50 años. El árbitro cobra cualquier cosa en la cancha, a vos no te gusta su decisión (independientemente de si está bien o no) y te volvés loco. Te subís al alambrado, lo puteás, la hinchada entera putea. Algunos imbéciles hacen destrozos en la cancha y hay actos de vandalismo. ¿Son todos iguales?", se preguntó una de las madres de los chicos involucrados trazando un paralelismo.

La mujer, quien prefirió no ser identificada para no exponer públicamente a su hijo, destacó que los padres de los chicos de quinto año no están en contra de las sanciones, y resumió que lo que pasó "estuvo pésimo".

"Pero, ¿cómo actuó el colegio? En ningún momento hubo autocrítica tras haber tomado una decisión que desató el desastre. Una decisión que fue informada apenas 15 minutos antes de la finalización del penúltimo día de clases, que finalmente se transformaría en el último", destacó la mujer.

La decisión a la que se refirió es a la de las autoridades de la escuela, quienes avisaron el jueves a las 13:15 que ese sería el último día de clases y que no deberían ir el viernes post UUD.

"Una decisión tomada sobre la vida privada de los estudiantes y de sus familias, algunas de las cuales también cuestionaban esa reunión nocturna. Pero que igualmente habían aceptado. No hay autocrítica de la propia escuela ni de sus autoridades", resumió.

A modo de ejemplo, la mujer destacó que para el Último Primer Día (UPD), la propia escuela participó de la organización. "Ningún chico llegó borracho", aclaró.

"Ahora, el director y la escuela tomaron una decisión inconsulta, de última hora. Están en su derecho de hacerlo, sí. Pero, ¿está bien? ¿No fue un error comunicarlo a último momento generando un caos tremendo? ¿No podría haberse avisado a los padres por las vías institucionales que existen y que ponen orden siempre?", se quejó.

"¿Qué tan justa es una sanción por destrozos, cuando aún no se sabe quiénes son los verdaderos culpables?", se preguntó, con una mezcla de ironía y enojo. Además, aclaró que no cuestionan las sanciones, sino la desigualdad a la hora de castigar a algunos y a otros no.

"¿Por qué hay una lista de estudiantes sancionados en la que misteriosamente faltan nombres? ¿Y por qué entre esos nombres que faltan, la mayoría de los chicos dicen que están los que rompieron matafuegos, parlantes y cortinas?", acotó.

Incluso, la mujer fue más allá y advirtió que los chicos están recibiendo amenazas de aquellos que no están en las listas donde se les advierte “que no hablen”.

"En 15 días tienen su viaje de egresados. Todos juntos. ¿Quién se hará responsable de las posibles consecuencias?", cerró.

Qué dice la resolución que sanciona a 140 estudiantes

En la resolución publicada por el Colegio Santa María, se destaca que cada uno de los estudiantes que fue identificado como protagonista de los destrozos y desmanes del jueves pasado recibirá una sanción de 20 amonestaciones. Sin embargo, aclaran la posibilidad de una reducción a 14 amonestaciones "condicionada al cumplimiento íntegro y verificable del plan de trabajo de reparación y recapacitación Escolar".

Según mencionan, dicho plan de trabajo de reparación y recapacitación incluye actividades comunitarias, institucionales y de formación ética y convivencial, a desarrollarse entre el 12 y 18 de diciembre y comprende tareas de limpieza y reparación, proyectos pedagógicos, elaboración de materiales para los distintos niveles, actividades solidarias y participación en talleres de convivencia.

"Además, todos los estudiantes deberán preparar y aprobar un coloquio formativo como instancia obligatoria de reflexión y aprendizaje sobre normas institucionales y responsabilidades", establecen.

No obstante, en la misma resolución se aclara que aquellos alumnos que hayan contado con más de 5 amonestaciones previas, quedan excluidos de la reducción. Y al sumarse esas cinco amonestaciones con las fijadas en la reciente sanción, son estudiantes que superan los 20 apercibimientos y deberán rendir libre todo quinto año.