San Rafael: una mujer se encadenó para reclamar por la restitución de su hija

Una mujer oriunda de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, llegó hasta San Rafael para encadenarse frente a los tribunales locales en reclamo de la restitución de su hija de 7 años, a quien no ve desde diciembre del año pasado. Se quedará haga tenga una respuesta de la Justicia.

Cecilia es la madre de Cielo, la menor que no ve desde los festejos de Año Nuevo cuando su ex suegra, es decir la abuela paterna de la niña, la trajo hasta Mendoza con la premisa de pasar esa fiesta.

Según la denuncia de la mujer, eso no fue tal cual lo habían manifestado los familiares de su ex pareja porque a niña jamás volvió a Villa Mercedes.

“Hace 66 días que no veo a Cielo y tome esta medida para obtener alguna respuesta de la justicia de San Rafael porque mi hija está en esta ciudad. El padre de mi hija tiene una denuncia de abuso sexual y él me dijo que me haría la vida imposible”, explicó la mujer que desde el lunes a las 8 está encadenada frente q la sede judicial del sur.

Lo que pide Cecilia a la justicia sanrafaelina es que le restituyan la tenencia de su hija, ya que ella vive en Villa Mercedes. “Es más me enteré que le han hecho un documento exprés diciendo que mi hija vive en San Rafael, estoy viviendo un verdadero calvario como cuando conviví con el padre de Cielo y ambas logramos escaparnos a San Luis”, relató.

Un cuchillo en la panza

Cecilia reconoció que vivió en San Rafael desde el año 2016 hasta 2020, plena pandemia por COVID 19. La mujer afirmó que una vez que se habilitaron los viajes entre provincias, logró “escapar” de su ex quien la maltrataba y hasta “me puso un cuchillo en la panza porque yo no quería estar más con él, la pase muy mal y ahora me hacen esto con mi hija”.

Cecilia admite tener pruebas de los contactos previos con su exsuegra, quien fue la que retiró a la menor para traerla a Mendoza con el fin de pasar Año Nuevo. “Me han hecho hasta denuncia a mi y todo fue falso, yo tengo todo para demostrarlo y por eso estoy acá pidiendo la restitución de Cielo”, manifestó la mujer que está encadenada y planea hacerlo hasta le resuelvan la situación.