San Rafael eligió a Azul Antolínez como su representante 2026

En tiempo de descuento . Así logró San Rafael celebrar su fiesta departamental de la vendimia que, tras la presentación de “Tierra de Sueños” coronó a Azul Micaela Antolínez, de El Nihuil, como su representante para 2026. Julieta Abigail Romero, de Las Paredes, fue electa virreina y embajadora de la Ganadería y Valentina Fenoy, de Real del Padre, fue coronada reina de la Melesca.

Hasta último minuto, el clima marcó el tempo de los festejos, que, nutridos de pronósticos e imágenes del radar de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia, mantuvieron en vilo a las 18 candidatas al cetro y los cerca de 10.000 espectadores que acompañaron el desarrollo del evento en el teatro griego Chacho Santa Cruz.

Los persistentes núcleos de lluvia y granizo que comenzaron a formarse a primera hora de la tarde, precipitando en una suerte de cinturón alrededor del radio céntrico, obligaron a que (Con buen tino) el municipio postergara tres horas la apertura de las puertas del teatro para el ingreso del público, pasando de las 19 a las 22. Ello implicó la suspensión de todo el show previo y el inicio del espectáculo recién a las 23.30.

Ya el día anterior, una fuerte tormenta que precipitó sobre el casco urbano y alrededores, anegó calles céntricas y descargó granizo pequeño en los mismos distritos que el último jueves se vieron arrasados por un meteoro de viento y piedra del tamaño de un huevo de gallina, como la Villa 25 de Mayo y Las Paredes entre otros.

Diversas zonas turísticas del Cañón del Atuel, la Cuesta de los Terneros, El Nihuil y Los Reyunos entre otros, también sufrieron severos inconvenientes y cortes de rutas por el arrastre del agua e incluso se debieron abrir las compuertas del dique Galileo Vitale para descomprimir la presión excesiva sobre la instalación ubicada en el río Diamante, a 30 km del centro sanrafaelino.

Desde el municipio mantuvieron el alerta sobre todos los pasos y badenes ubicados sobre dicho río hasta la madrugada del domingo, antes los constantes desbordes en los barrios El Molino, Isla del Río Diamante y Pobre Diablo.

El espectáculo

Con el despliegue de 200 artistas en un escenario de cuatro niveles, música en vivo que desde hace años se constituye en uno de los puntos más fuertes de cada fiesta departamental, ejecutada por la orquesta municipal dirigida por el veterano Bernardo Ríos (cuya labor fue declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia en noviembre de 2025, destacando su aporte a la identidad cultural y la formación de talentos) y la presencia estelar como coreógrafo y bailarín del internacional Hernán Piquín, el evento alcanzó algunos momentos de alto contenido emotivo y otros donde apostó a un fuerte despliegue audiovisual, en que se optó por mostrar músculo en iluminación, sonido y pantallas gigantes.

El relato de “Tierra de Sueños” versó sobre el origen y la identidad de San Rafael, nacida del esfuerzo colectivo, la alianza entre el hombre y la tierra, y la transformación del desierto en paraíso celebrando la mezcla de raíces, el trabajo, el agua, la vid y el canto como pilares del pueblo.

Se presentó como un homenaje al trabajo agrícola y a la esperanza compartida que define a los sanrafaelinos como custodios y constructores permanentes de su “tierra prometida”.

Un momento de alto impacto se logró con el espectáculo de drones que generaron una imagen gigante de la Virgen de la Carrodilla en el cielo, llevándose los aplausos de los asistentes.

Tras el final, Los Trovadores de Cuyo brindaron la tradicional serenata a todas las candidatas, previo al inicio de la elección.

Las ganadoras

No fueron necesarios muchos minutos para apreciar la clara tendencia que llevó a Azul Antolínez a alejarse del resto de las candidatas en la cantidad de sufragios.

Azul tiene 20 años, ojos marrones y cabello rubio. Fue coronada en la fiesta "Vendimia de los Relatos y el Sol". La joven destaca por su compromiso con la zona turística y energética del departamento, y habitualmente resalta la importancia de promover el turismo sustentable en el peri lago de El Nihuil. Cursa la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura. En sus primeras palabras como soberana, prometió llevar a San Rafael “a lo alto” en Mendoza.

La virreina Julieta Abigail Romero, de Las Paredes, tiene 22 años, ojos verdes y cabello castaño claro. Representó a uno de los distritos con mayor concentración de bodegas en San Rafael y estudia licenciatura en Kinesiología y Fisiatría.

Suele hacer hincapié en el rol social de las reinas como nexo entre el pueblo y las

La representante de la Melesca, Valentina Fenoy, de Real del Padre, es rubia de ojos marrones y, con apenas 21 años, cursa el cuarto año de la carrera de medicina. Fue coronada en la fiesta distrital denominada "Vendimia Mujer" y habla con fluidez inglés e italiano.

La última soberana nacional

Aunque San Rafael se ubica en el top 3 en cuanto a la cantidad de soberanas nacionales junto con Godoy Cruz, con nueve reinas cada uno, sólo superados por Guaymallén que ostenta 10, el departamento sureño acumula 28 años sin acceder al codiciado cetro en el Frank Romero Day.

Cecilia Fornara fue la responsable de obtener la última corona nacional en 1998 y este año se mostró esperanzada en romper con esa racha de casi tres décadas.

San Rafael no corona “reinas” sino representantes

El cambio se implementó mediante la modificación del reglamento local en 2022. “No fue sólo un capricho léxico, sino una decisión institucional que buscó modernizar el rol de la mujer en la Fiesta de la Vendimia, alejándose de los cánones tradicionales de los concursos de belleza” argumentaron entonces. Ese mismo año se definió que la virreina ostente también la banda de Embajadora de la Ganadería y compita en mayo por el título nacional en la Fiesta de General Alvear.

Vestuario real

Las 18 candidatas fueron vestidas para los principales eventos, vía blanca, bendición de los frutos y acto central, por dos diseñadoras locales que se presentaron a concurso convocado por la comuna.

Lorena Saromé y Aldana López fueron las ganadoras del certamen de diseño de los vestidos vendimiales y sus propuestas se confeccionaron a medida. Aldana López ganó en la categoría acto central y describió su propuesta como el reflejo de la belleza de la vid, los trabajadores y el atardecer, entre otras musas. Lorena Saromé, ganadora en categoría bendición y vía blanca, se inspiró en viñedos y los colores característicos de la vendimia.

Hebe Casado. La representante de la provincia

Jugando de local en las semanas previas a la desdoblada elección de concejales, la vicegobernadora Hebe Casado asistió a la vendimia de su departamento. “Hemos tenido un día complicado, con mucha agua circulando por zanjones y cauces. Pedimos especial precaución a quienes se encuentren en Valle Grande, Los Reyunos o deban transitar por sectores como Pobre Diablo y El Molino. Si hay agua sobre la calzada, es fundamental esperar a que baje antes de cruzar y evitar situaciones de riesgo” manifestó la presidente del Senado, quien ofició el cargo de mayor autoridad en el evento ante la ausencia del gobernador Alfredo Cornejo.

Omar Félix: "Estamos acostumbrados a enfrentar la adversidad"

Tras una temporada marcada por la intensidad climática, el intendente sanrafaelino destacó que en apenas un mes y medio San Rafael debió afrontar la cantidad de tormentas habituales en una temporada completa. "Estamos acostumbrados a redoblar la apuesta y a enfrentar la adversidad; lo vamos a seguir haciendo", afirmó, subrayando que la Vendimia debe ser una fiesta de optimismo para los productores.

De cara al próximo escenario electoral, hizo hincapié en la importancia de valorar la gestión municipal. Señaló que su mensaje se centra en apostar por el desarrollo futuro de San Rafael, invitando a "pensar en el presente, pero fundamentalmente en el proyecto de ciudad que soñamos".

La autonomía municipal, eje de la disputa electoral. Según Félix, la implementación de este esquema permitiría resolver con mayor agilidad los problemas cotidianos y planean avanzar con la propuesta en febrero.

Los históricos sobre el escenario

A la hora de cantar los votos, el público recibió con calidez a tres locutores que supieron ser figuras infaltables durante décadas; Pedro Pablo Gerardi, que acumula 50 años de vendimia entre las distritales de su Villa Atuel natal y departamentales de San Rafael y General Alvear, Omar “El Turco” Abraham, quien subió 12 veces al escenario del Chacho Santa Cruz y otras seis al del Frank Romero Day y a la “Señora Vendimia” apodo que se ganó con justeza María Inés Rivas, cuya voz es sinónimo del tradicional festejo para los sanrafaelinos.