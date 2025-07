San Martín y Merceditas volvieron a la Alameda: la escultura fue restaurada tras ser vandalizada

Donde no llegó la unidad del PJ: las listas internas que competirán en cinco departamentos

El municipio de la Ciudad llevó adelante la labor para que esta pieza artística recuperara su forma y su función original: un punto de encuentro simbólico en homenaje al Libertador. La escultura, realizada en resina epoxi con estructura de hierro, tuvo que ser reconstruida en varios sectores, especialmente en la mano izquierda del general, que fue arrancada por completo y no pudo recuperarse .

Se restauró y colocó la escultura de San Martín y Merceditas en la Alameda Se restauró y colocó la escultura de San Martín y Merceditas en la Alameda. Prensa Ciudad de Mendoza

San Martín y Merceditas en la Alameda

Al respecto, Sonia López detalló: “Tuve que reestructurarla toda por dentro, desde los brazos hasta la cabeza y los pies, reforzando con hierros en ángulo y nuevos anclajes al banco. Lo que más me interesa es que quede fuerte, que no puedan volver a dañarla fácilmente”. “La escultura está hecha para que se puedan sentar, para jugar, para sentirse acompañados por San Martín y Merceditas. No quiero imaginarla enrejada. Confío en que vamos a poder cuidarla entre todos”, explicó.