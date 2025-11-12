San Martín: En diez años hicieron más de 500 talleres para concientizar sobre la violencia en el noviazgo.

La dirección de Diversidad , Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de General San Martín viene realizando d esde hace más de 10 años un taller sobre violencia en el noviazgo , que se dicta en escuelas, clubes, centros comunitarios y demás organizaciones sociales.

“Han sido tantos, que es difícil calcular la cantidad de talleres que hemos dado, pero seguro han sido más de quinientos”, dijo la licenciada Agustina Rognoni, quien está al frente de estos talleres desde que se implementaron.

En los talleres se aborda junto a los jóvenes, (aunque también los talleres se dan a grupos de otras edades, en donde se aborda la violencia de género en general) distintas problemáticas vinculadas a las relaciones afectivas y los vínculos saludables.

Allí se habla sobre los tipos de violencia, los signos de alerta, el círculo de la violencia, el perfil de la víctima y del agresor, el mito del amor romántico y las medidas civiles de protección disponibles para casos de violencia.

La licenciada Rognoni, entre la demanda constante, especialmente de las escuelas, se prestó al diálogo pensando en que este tipo de problemáticas comienzan a resolverse cuando se encuentran espacios donde hablarlas.

_¿Qué recepción tienen en las escuelas, por parte de los alumnos y también de los docentes?

_La recepción es súper positiva porque asistimos a las escuelas que me convocan, que solicitan el taller, por lo tanto, bueno, ya hay un interés previo y conversamos un poco antes de iniciar el taller. Siempre hay una razón por la que han pedido la charla. A veces porque hay varias parejitas, o porque han tenido en la escuela situaciones de violencia de género. Además, se reconoce la necesidad de hablar de esto. Pero siempre, en todas las escuelas, la recepción es súper positiva, tanto por parte de personal docente y no docente, como por parte de los alumnos. También depende de las edades. No es lo mismo la recepción y la interacción con alumnos de primero o segundo año, por ejemplo, que en alumnos de quinto año. Por supuesto que, de acuerdo a la edad, hay maneras distintas de trabajar.

_¿Los chicos se anima a contra sus experiencias? ¿Lo hacen en la charla o en privado?

_Sí, los chicos se animan. Muchas veces lo hacen en la charla y otras en privado. Yo voy preparada para que, al finalizar el taller siempre ocurre que se acerca uno o dos alumnos que tienen una consulta para hacer. También lo hacen en el taller: levantan la mano, comparten lo que piensan, lo comentamos, desarrollamos la pregunta. Claro, para esto también depende de la cantidad de alumnos que sean. He dado talleres frente a doscientos, trescientos alumnos, y he dado talleres frente a cien, frente a setenta o a treinta. También depende de la confianza del grupo, de las preguntas que hagan.

_¿Has detectado diferencias en la forma de abordar el tema de acuerdo ambiente (urbano, rural, periferia, etc)?

_Sí, hay diferencias, porque la realidad urbana y la realidad rural, son diferentes, son distintas comunidades. La cuestión machista, sexista, está mucho más marcada en la zona rural. Pero también hay diferencias cuando hablamos del ámbito público y el ámbito privado. Por lo general son las mamás las que se manejan en el ámbito privado y no el público, como un papá. Cuando hablamos de los micro machismos, de los tipos de violencia, las realidades familiares varían y eso se nota. Participan más las escuelas urbanas que las escuelas rurales. También se nota que los chicos son más introvertidos que las chicas. Ellas participan más. Pero esto es en líneas generales, porque ha pasado que en escuelas rurales hubo momentos que hemos tenido mucha más participación que las escuelas urbanas.

_¿Cómo es el nivel de atención en la charla?

_Depende mucho de los grupos. Yo prefiero ir dos o tres veces a una misma escuela y dividir los grupos, que ir una sola vez y que lo recepten 200 alumnos. Porque en grupos grandes no hay un feedback, no hay un ida y vuelta, no hay una interacción, no hay una pregunta-respuesta, que es lo importante del taller. Entonces, cuando hemos trabajado con grupos reducidos, la atención es otra y hay mayor participación. Pero he implementado técnicas cuando estoy frente a 200 alumnos. Nos manejamos con preguntas en un buzón, pero no podemos identificar una cara, no se puede hablar en primera persona, es más complejo. Por eso soy partidaria de reducir grupos y que sea mucho más personal. Además, por una cuestión de informalidad, por así decirlo. Con grupos de más pequeños, de 40, 50 alumnos, funciona todo mejor.

_Además de las escuelas, ¿se dan estos talleres en otros sitios?

_Los talleres son socioeducativos, sociocomunitarios, en sus inicios fueron pensados para darlos no solo en las escuelas, sino que los hemos dado también en centros jubilados, en uniones vecinales, en centros de salud. Pero el último tiempo, justamente por una cuestión de demanda, quienes nos piden el taller son las escuelas. Recorremos desde jardines maternales, escuelas primarias y trabajamos con personal docente y no docente. En las escuelas secundarias y en los CENS trabajamos puntualmente con los alumnos.

_¿Cómo se pide un taller o pedir asistencia?

_La manera en la que nos piden la charla es a través de nuestro teléfono celular, el teléfono con el que cuenta la oficina y a través del correo electrónico. También de forma presencial, acercándose a nuestra dirección. Igual para pedir asesoramiento o asistencia personal.

_Han hecho un largo camino…

_Si, llevamos más de 10 años recorriendo el departamento. Es la manera que tenemos de trabajar la prevención de la problemática de violencia de género. Tristemente, cuando la mujer se acerca a la oficina, es una mujer que debemos ya asistir y acompañar al estar atravesada por una situación de violencia de género. Entonces, recorriendo las escuelas, por ejemplo, y trabajando específicamente la violencia en el noviazgo, es la única manera que tenemos de prevenir esta realidad en muchas niñas y adolescentes. Además, hay que tener en claro que la violencia de género es la violencia que el varón ejerce sobre la mujer, lo cual no quita que no haya varones víctimas de violencia. Solo sucede que, en esos casos, le quitamos el término género, Pero el varón tiene los mismos derechos, puede acercarse a fiscalía, hacer una denuncia penal, solicitar una medida de protección, igual que una mujer.

_Es un trabajo complejo

_Lo que intento con los talleres es alfabetizar la violencia de género. Es ponerle un nombre y un apellido porque, lo que desconozco difícilmente lo puede identificar. Entonces, cuando saben de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género y los tipos de violencia de género, uno ya presta atención. También hablo de los signos de alerta, hablo del círculo de la violencia, de las modalidades, hablamos del perfil de víctima, del perfil de agresor, hablamos de la violencia como conducta aprendida.

CONTACTO

La dirección de Diversidad, Género y Derechos Humanos atiende en calle España 29, 1º piso, de lunes a viernes, de 07 a 13. El teléfono de contacto es 4428992 interno 125. Además, dispone de una línea de guardia para urgencias: 2634650237, y el correo electrónico es [email protected].