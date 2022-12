Ruidosa protesta de Bomberos de Mendoza en repudio a declaraciones del viceministro de Ambiente nacional

Las declaraciones del viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky respecto de los bomberos, más que apagar un incendio lo atizaron.

El funcionario hizo referencia a que los bomberos voluntarios no cuentan con la formación adecuada para combatir incendios forestales por lo que piden a las provincias que dejen de sumarlos en este tipo de acciones.

La respuesta fue inmediata. El Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina repudió los dichos y convocó para ayer a las 20 sirenazos en los cuarteles del país, las redes, como siempre, son terreno fértil para comentarios y se organizaron diversas movilizaciones en las provincias. En Mendoza, la convocatoria fue a las 10 en el predio de la Virgen, en Guaymallén, desde allí la movilización es por las calles del centro y según comuncaron culminarán en San Martín y Peatonal. Uno de los bomberos comentó que hay intenciones de pasar por Casa de Gobierno.

El martes, en el Programa “Para que Sepas” emitido por el canal A24 de Buenos Aires, Federovisky señaló la diferencia entre la forma de trabajar de los brigadistas y los bomberos y dijo que desde su área son “bastantes firmes en pedirles a las provincias que empiecen a desactivar la idea de usar bomberos voluntarios para este tipo de incendios porque se combate de otra manera”.

En ese sentido detalló que los incendios forestales no se apagan con agua sino “desde el terreno con herramientas, haciendo cortafuegos, tratando de llevar el fuego hacia determinada zona muerta, los medios aéreos sirven para enfriar la zona o permitir que el fuego no avance en determinada dirección”. Por eso, consideró que “los bomberos voluntarios están preferentemente preparados para apagar un incendio en un edificio o una casa”.

Bomberos de Mendoza se movilizan en repudio a declaraciones del viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky

El Consejo de Bomberos, en una resolución, calificó las declaraciones de “maliciosas e infundadas, que pretendieron poner en tela de juicio la honorabilidad, el profesionalismo y la vocación de servicio de los bomberos voluntarios de Argentina”.

Además, declaran persona no grata al Viceministro de Ambiente Sergio

Federovisky y solicitan al Ministro de Ambiente de la Nación que se manifieste en

forma inmediata y pública sobre los dichos de primero. Además, deja constancia en el escrito de que considera que “el funcionario en cuestión se tornó indigno para desempeñar un lugar en la función pública”.

La entidad destaca que es el único Ente de tercer grado, representativo ante los poderes públicos nacionales e internacionales de los intereses de los 58 mil hombres y mujeres que integran el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), según lo establece la Ley Nacional Nº 25.054.

Ante el conflicto desatado, el funcionario apeló a Twitter y pidió disculpas si alguien se sintió ofendido: “Quiero expresar mis disculpas a los bomberos voluntarios ante declaraciones poco claras de mi parte. No pretendí ofender ni menoscabar su accionar, siempre abnegado”. Luego continuó: “Solo quise destacar que su acción, cuando se trata de incendios de vegetación, en ciertas ocasiones y lugares sería más eficaz si tuviese, como sí tiene en determinadas provincias, formación y capacitación específica”. Por tal motivo, remarcó que “si fui confuso u ofensivo no fue mi intención y me disculpo”.