RTO: cómo pedir el turno, cuánto vale la revisión y qué pasa con los seguros

La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Mendoza sigue generando dudas entre los automovilistas, sobre todo en esta época de alta demanda por el inminente inicio de las vacaciones de verano y el aumento de los valores para 2024. En estos momentos hay largas filas de autos en gran parte de las plantas habilitadas para realizar la Revisión Técnica Obligatoria de los vehículos en circulación. Es que ya estamos a las puertas de las vacaciones y muchos planean viajar y para ello deben cumplir con este trámite. Además, para 2024, la RTO tendrá un valor de 23.000 pesos para un auto particular, de acuerdo a los anuncios realizados hace unas semanas.

Lo qué hay que saber es que la persona que tenga que hacer esta revisión de su vehículo, deberá contactarse con los talleres habilitados y solicitar turno, ya que la mayoría trabaja con esa modalidad y más ahora qué hay una gran demanda por hacer la RTO. De acuerdo a lo informado por Eduardo Toranzo, de la Cámara de RTO de Cuyo, la demanda creció entre 500 y 600 % estos dos últimos meses del año. “Muchos no la hicieron durante los primeros meses o a mitad de año y ahora el trabajo se concentró entre noviembre y diciembre”, dijo Toranzo y agregó que actualmente se atiende entre 200 y 300 autos por día y la capacidad es de 400 vehículos por jornada.

Cuánto cuesta la RTO

La Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, dependiente del Gobierno provincial, es la encargada de imponer los valores que pagan los usuarios mendocinos por la RTO.

Este año los precios que pagan los autos por la revisión es de 9.800 pesos, las camionetas 11 mil, las motos hasta 300 cc 3700 pesos, superior a esa cilindrada sale 6860 pesos y los camiones 13.700 pesos.

Todos esos valores están ajustados al valor de la unidad fija (UF), y que al aumenta la misma, en consecuencia aumenta el precio que hay que abonar por la RTO. Se estima, esto aún no fue confirmado oficialmente, que para enero de 2024 aumentarán considerablemente los precios y por eso mucha gente busca hacer el trámite antes de la suba.

Los requisitos para la revisión

Quienes deseen realizar el trámite de la RTO deben tener en cuenta algunos requisitos básicos: póliza de seguro, licencia de manejo, cédula automotor y tarjeta de GNC, en el caso que lo requiera. El vehículo debe estar radicado dentro de la provincia de Mendoza.

Qué pasa con los seguros

Según una reciente resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación, las compañías de seguros estarán obligadas a exigirle al conductor de un vehículo, la RTO para poder contratar el seguro en la modalidad que sea, algo que no sucedía pese a que para hacer la revisión se le pedía al automovilista la póliza de seguros.

De acuerdo a lo informado, esto empezará a regir desde el 17 de enero de 2024 tanto para la generación de un seguro nuevo como para una renovación de póliza, si el vehículo no cuenta con la RTO, no tendrá cobertura. Según un productor de seguros local, todavía no les han informado sobre la aplicación de la resolución y están a la espera.

Un dato importante es que los contratos de seguros no son retroactivos, o sea, si una póliza fue generada en abril de 2023, recién en abril de 2024 el seguro podrá exigirle al conductor la RTO.

Los talleres habilitados

-Las Heras (3): Elfe S.A (Parque Industrial Las Heras, calle 9, Parcela ET14), Revitotal S.A (Lateral Este Acceso Norte s/n) y LH S.R.L (calle Independencia 532).

-Luján de Cuyo (2): Instecmec S.A (Av. Acceso Sur KM 14.5) y Arconve S.A (Acceso Sur RN 40. KM21).

-Guaymallén (3): Bubatec S.A (Bartolomé Mitre 1184 San José), Sistema Móvil Servicio Express S.A (Lateral Sur Acceso Este 14266 Km8) y Al momento RTO S.A (Acceso Este Lateral Norte esquina Tirasso, RN 7 Km 1035).

-Godoy Cruz (2): Rtvo Centro Express S.a.S (Luis María Drago 51) y ITV SRL (Rodríguez Peña 3287).

-Maipú (1): Revitotal Mendoza S.A (calle Mallea s/n).

-Junín: (1) Escudero, Gonzalo Jesús (ubicado en Prolongación Don Bosco s/n).

-Rivadavia (1): Centro de Revisión S.A.S (Belgrano 121).

-San Martin (2): Tecnivam S.R.L (Carril Montecaseros Km5) y Control Vehicular MZA S.A.S (Godoy Cruz 386).

-Lavalle (1): Técnica Lavalle S.R.L (Ruta 34, KM 6.5).

-San Rafael (4): RTO del Centro (Mitre 2091), V&Z (Alberdi 5200), Autotécnica RTO (Lisandro De la Torre 572) y OK RTO (Rotonda Vuelta de Zamora).

-General Alvear (1): MTK Verificadora S.A.S (Samuel Escudero 421).

-Malargüe (1): COBE (Ruta 40 Norte 3895).