Rodolfo Vargas Arizu en Aconcagua Radio: "Mendoza fabricará feromonas para combatir la Lobesia botrana"

“Hace un año venimos trabajando en esto”, explicó el ministro en diálogo con el programa Agrorrecargado, al contar que el CEO de la firma francesa M2i , perteneciente al grupo L’Oréal, ya visitó Mendoza. “Se van a instalar en Mendoza, en Rivadavia. Ellos producen feromonas. No van a producir la matriz, pero sí van a fabricar el producto a partir de esa esencia que traen, como si fuera la fórmula de la Coca-Cola”, explicó.

El Estado mendocino financiará parte de la compra de las feromonas, pero también se buscará el compromiso del sector productivo. “Muchas veces nosotros ponemos los fondos, se compran las feromonas y después los productores no las van a buscar, no les dan pelota. Todo eso tiene que cambiar”, dijo.

Además, remarcó que el Estado nacional no participa del financiamiento. “El Estado nacional no pone nada, ya nos ha cantado la violeta varias veces, pero seguimos insistiendo”, señaló. “El sector productivo tiene una tremenda misión de ser responsable. Tiene que ponerse las pilas, no puede esperar que todo lo haga el Gobierno”, agregó.

Inversión y control sanitario

La inversión estimada para este desarrollo ronda entre 15 y 20 millones de dólares. El objetivo de fondo es claro: erradicar la plaga en un plazo de dos o tres años. “Este año vamos a hacer, si Dios quiere, algo fuerte, serio. Hemos ahorrado para tener esos fondos y estamos bien”, aseguró el ministro.

En cuanto al control del producto y su distribución, explicó que uno de los desafíos será garantizar la conservación en frío de las feromonas, algo que en años anteriores no se cumplió correctamente. “Tiene un tiempo desde que se fabrica que empieza a emitir, y con la temperatura ese proceso se acelera. Por ahí hemos comprado feromonas que no eran las adecuadas o las hemos tenido en cualquier depósito”, lamentó.

También destacó que la radicación de esta empresa en Mendoza permitirá atender mercados regionales como Chile y Brasil, y garantizar una solución integral, que abarque tanto la fabricación como la aplicación del producto.

“El producto tiene que llegar en condiciones y usarse bien. Esta es una solución integral y lo más serio que se ha hecho hasta ahora. Lo anterior fue todo parche”, subrayó.

¿Por qué no en la bioplanta de Santa Rosa?

Consultado sobre la posibilidad de instalar la producción en la bioplanta de Santa Rosa, donde funciona el Iscamen, el ministro descartó esa opción por cuestiones técnicas: “No serían compatibles por ahora. Les interesa todo lo que sea sanitario y a nosotros también, porque creemos que las exportaciones se van a regular por temas sanitarios más que arancelarios”, explicó.

Actualmente, el Iscamen seguirá enfocado en el control de otras plagas como la mosca del Mediterráneo y el gusano barrenador. “Ya tenemos exportaciones de larvas de mosca, trabajamos con mosca irradiada para Panamá y Uruguay. El Iscamen se va a dedicar a eso, y la empresa francesa a la Lobesia. Esa es la idea”, dijo.

Incentivos y proyección

Por el momento, no se ha hablado de beneficios impositivos específicos para la radicación de la firma francesa. “La inversión aún es chica. Ellos tienen que conformar la compañía, se han comprometido a hacerlo esta semana o la próxima. Nosotros intentaremos hacer los trámites lo más rápido posible”, señaló Vargas Arizu.

También se espera que la nueva empresa se encargue del monitoreo, colocando trampas y haciendo los controles que tradicionalmente realiza el Iscamen. “Inclusive esta empresa ha sido quien hizo los controles y colocó trampas”, indicó.

Sobre el futuro, el funcionario fue optimista: “Es muy bueno que una empresa se radique en Mendoza para trabajar en toda Latinoamérica. Estamos haciendo algo importante”.

Dengue y frío: el clima como aliado

Al cierre de la entrevista, el ministro fue consultado por la situación del dengue y las temperaturas actuales. “Este año, por suerte, no avanzó el dengue. Se sigue trabajando con estudios a largo plazo, pero falta tiempo”, aclaró. En cuanto al frío, dijo: “Estos fríos que están haciendo nos vienen muy bien para la mosca, obviamente. Para la polilla, no tanto. Pero para la mosca, sí”.

Con una licitación en marcha, una empresa instalada y feromonas ya disponibles, Mendoza apuesta fuerte a un combate serio contra la Lobesia botrana, una plaga que en los últimos años afectó el corazón de la vitivinicultura y demandaba una solución a largo plazo.

