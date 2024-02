Rivadavia eligió reina a Florencia Lagos en su espectáculo “Mujer de Vendimias”

Florencia Lagos, reina de Rivadavia y el saludo al público

En una noche colmada de gente, climáticamente inigualable por momentos aunque también accidentada a raíz de una repentina lluvia que impidió la realización total del guión de Vendimia, Florencia Lagos, de 24 años, representante de La Central, fue elegida anoche Reina Departamental de Rivadavia.

La nueva soberana es estudiante de licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia. Su proyecto se denomina “Jóvenes Saludables”, que tiene como fin fomentar el cuidado de la salud mental en adolescentes y jóvenes.

Fue elegida virreina la representante de Ciudad, Antonella Prandina Fernández, periodista, de 23 años y oriunda de Ciudad.

Antonella Prandina Fernández, virreina

De este modo, la Municipalidad de Rivadavia transitó su fiesta de coronación, evento que dio en llamarse “Mujer de Vendimias”. Se realizó en el Anfiteatro César Plástina ubicado en el Complejo Deportivo Municipal y contó con la actuación de más de 100 artistas. Más allá de los presentes, fue transmitido por streaming a través del canal de YouTube del municipio.

Desde las 20 los asistentes pudieron disfrutar de una excelente y variada propuesta gastronómica junto a los artesanos y emprendedores del departamento. Poco después de esa hora se registró algo de viento y cayeron algunas gotas amenazantes, pero finalmente todo se dio con normalidad hasta la medianoche, en que lluvia apareció otra vez. En un momento hubo quienes pensaron que la fiesta podría correr la misma suerte que en Guaymallén, cuando una fuerte tormenta azotó el predio de la virgen, donde estaba previsto el espectáculo, y debió ser suspendida.

Las hinchadas dieron mucho que hablar ya que cada una aportó coloridos carteles de apoyo a sus candidatas, quienes puntualmente comenzaron a presentarse a las 23. Hasta ese momento se llevó a cabo un musical en el que nadie dejó de bailar.

“Además de la belleza de las candidatas, les mostraremos hoy la fuerza de nuestra sangre”, dijo la locutora, mientras una pantalla gigante abría paso a las candidatas. En varias ocasiones se mencionó el honor y el respeto a los trabajadores de la tierra, principales hacedores de esta fiesta tan especial para todos los mendocinos.

Poco antes de la elección la reina saliente. Sofía Fernández, hizo uso de la palabra para agradecer el apoyo recibido. “Sin ustedes no me hubiera enamorado de Vendimia”, sostuvo, para abrir paso a un magnífico show con bailarines de primer nivel. También se hizo presente la imagen de la virgen de Carrodilla, patrona de los viñedos, con una emotiva canción entonada por una niña.

Cabe acotar que la entrada fue libre y gratuita aunque con la sugerencia de colaborar con útiles escolares --en ambos accesos-- para las escuelas necesitadas del departamento mediante los puntos de recolección de la campaña “Unidos somos Útiles” en los ingresos al Anfiteatro. La solidaridad, como suele suceder en estos casos, estuvo presente en ambas entradas al lugar.

El libreto ganador estuvo a cargo de Carla Monforte con una propuesta distinta, que buscó reivindicar el rol de la mujer y que representa la historia del departamento.

Monforte debutó como directora e invitó a disfrutarla con mucho carisma: “La gente debe ir a ver la Vendimia de Rivadavia, van a encontrarse con una fiesta fresca, innovadora, divertida y amorosa. Y de paso se lleva un poquito de nuestra historia a su casa”, había señalado poco antes del evento.

La puesta en escena fue un patio cuyano de viñateros y labriegos que se juntan a celebrar el vino nuevo. Allí surgen anécdotas e historias que reflejan la identidad del pueblo de Rivadavia. Para poder concretar esa obra, trabajó un equipo de más de 100 personas: “El amor entre las personas que fueron citadas para trabajar esta vendimia han sido lo mejor de esta experiencia. A mí me interesaba trabajar en armonía y así ha sido”, sostuvo.

Respecto a la oportunidad, la directora se mostró sumamente agradecida: “Todo ha sido maravilloso, como un sueño. Esta ‘Mujer de Vendimias’ es un sueño que junto a mi amigo Mariano Cruz, mi asistente de dirección, quisimos siempre”.

“Soy mujer de no bajar los brazos, sé que todo llega cuando se lo sueña y trabaja para eso. Me he dedicado al arte siempre: danza, teatro, música, pintura, escritura. Pero esto no hubiera sido posible sin la ayuda de mi familia”, agregó emocionada.

“Todo fue maravilloso, desde saber que era el libreto ganador hasta conocer a mucha gente y acrecentar mi sabiduría, comprender más profundamente sobre la paciencia, seguir mejorando las habilidades de comunicación y que lo podamos ir llevando en completa armonía, ha sido un viaje de ida”, cerró agradecida.

El municipio de Rivadavia dio inicio a los actos oficiales de Vendimia el domingo 28 de enero, donde autoridades y reinas brindaron con el vino nuevo en honor al trabajador de la tierra.

En esa ocasión al igual que anoche, el encuentro estuvo encabezado por el intendente municipal, Ricardo Mansur, y estuvieron presentes la anterior reina departamental Sofía Fernández, la virreina Azul Farías; la reina del Festival Rivadavia Canta al País, Julieta Ogas y otras representantes que saludaron efusivamente al público con sus coronas y sus bandas.

Anoche estuvo presente el DJ Karim durante la previa del espectáculo, mientras que luego de la coronación se realizaró la serenata a las Reinas y posteriormente, los asistentes disfrutaron del show folcórico de Quimey.

Mientras tanto, hoy sábado 3 de febrero por la noche estará presente Santos Guayama, Joaquín Aguilar y La Merembé.

Una de las noticias que sorprendió durante el año pasado, fue la decisión del nuevo gobierno municipal de Rivadavia de suspender la edición 2024 del Festival Rivadavia Canta al País debido a cuestiones estrictamente económicas y presupuestarias. El encuentro es uno de los más populares dentro del calendario de verano, con al menos tres noches consecutivas, en las que se realiza la Fiesta Departamental de la Vendimia y una extensa grilla con la participación de artistas mendocinos, nacionales e incluso internacionales. Recordemos que el Festival es uno de los eventos más esperados en febrero, al que miles de mendocinos y turistas asisten por la atractiva agenda de shows.