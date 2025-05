Revelan polémicos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez: "Me terminás pegando como siempre"

- "No tengo nada que hablar con vos porque seguro me terminás pegando como siempre" .

- "Me humillaste, me faltaste el respeto y me incineraste ante un país estando embarazada de tu hijo" .

Estos textos forman parte del material que comenzó a analizarse formalmente esta semana.

El contenido del celular fue compartido por el fiscal federal Ramiro González a las partes involucradas: la querella de Yañez y la defensa del expresidente, a cargo de la abogada Silvina Carreira. El primer informe técnico indicaría que los chats respaldan los dichos de Yañez.

La revisión del dispositivo, secuestrado en agosto de 2023, estuvo a cargo de peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), por orden del juez Julián Ercolini. También se analizó una tablet, en busca de más conversaciones, según informó Clarín.

Según fuentes judiciales, los mensajes ya extraídos coinciden con las declaraciones previas de Yañez, incluyendo situaciones de amenazas, discusiones sobre infidelidades y acusaciones cruzadas.

Mensajes que complican a Alberto Fernández

Estos son algunos de los mensajes e intercambios más fuertes entre ambos.

Conversación del 7 de enero de 2023:

- Fabiola Yañez: "A vos jamás te importo mi dolor me hiciste hasta lo que no pudiste. Jamás escuché un perdón, solo decir que eran bromas y que estaba loca e inventaba cosas, aunque te estuviera mostrando un video y mil pruebas. Me humillaste, me faltaste el respeto y me incineraste ante un país estando embarazada de tu hijo y no te importo, como siempre el único que se salva sos vos, mi querida Fabiola, mi querida María y la lista sigue..."

- Fabiola Yañez: "A mí no me vengas con cosas de psicópata que se quiere morir. No te creo ni lo que comés. Antes de ayer eras una persona que me daba todo para evitarse una denuncia más. Hoy sos otra persona que no responde a mis requerimientos. Pero se terminó Fabiola la que perdonaba y hacía lo que vos y tu gente me decían que hiciera".

- Fabiola Yañez: "Utilizá el vuelo para pensar y mañana espero una respuesta coherente. Yo tampoco voy a discutir más, es lo último que te digo, no quiero peleas quiero soluciones y sino las no las tenes no me escribas. Porque ahora empieza mi vida".

- Alberto Fernández: "Y mi vida es penosa. Solo espero morirme solo en el departamento y que alguien me encuentre y te avise. Es el único destino que veo".

- Fabiola Yáñez: "Durante 14 años me enfermaste con tu proceder enfermizo de tener 20 mujeres a la vez".

- Alberto Fernández: "Te he dicho mil veces que lo intento. Te he dicho mil veces que nada les va a faltar. No tergiverso nada. Hace tres días que solo pienso en nosotros y en lo que nos pasó y estoy sacando algunas conclusiones que tal vez me gustaría compartir con vos. No pretendo que las compartas. Pretendo que escuches lo que yo creo".

- Alberto Fernández: "Estar en política supone estos dolores que vos no estabas preparada para soportar. Yo no te enterré. A mí todos los días me tiran paladas de tierra. Vos me tiraste paladas de tierra también. Pero no es este el modo en que debemos hablar. Debemos ser capaces de encontrar un momento para hablar aunque sea por zoom y tratar de mitigar el dolor que cada uno siente".

Promesas de respaldo económico

- Alberto Fernández. "Si querés hacerlo yo estoy dispuesto. Por lo material no te preocupes. Nada te faltará".

- Fabiola Yañez: "Decime hoy si me vas a ayudar o no o a partir de mañana empiezo yo a ganarme la vida, aceptando lo q me ofrezcan. Ya no te espero ni te aguanto más nada. Así que pensá y decime cómo lo vas a soluciona".

En otra de las conversaciones, el expresidente le envió a Yañez un mensaje inquietante: "Chantajeame con mi hijo y mi libertad y vas a saber quien soy. Solo eso".

El 2 de septiembre, la exprimera dama envió otro mensaje, mucho más contundente que los anteriores: "No tengo nada que hablar con vos porque seguro me terminás pegando como siempre. Y me vine para no exponer más al dolor de mi familia por lo que me haces y por defender a mi hijo".