Residencias médicas 2026: 1.013 postulantes compiten por una de las 504 vacantes en Mendoza

Mendoza vivió una jornada definitoria para muchos profesionales de la salud, con impacto en el servicio que presta su sistema sanitario. Este miércoles un total de 1.013 profesionales dieron un paso decisivo en su formación al rendir el Examen Único para el ingreso a las Residencias Médicas 2026.
Se trata de una instancia crucial, donde se define quiénes ocuparán las 504 plazas disponibles este año en instituciones con reconocimiento oficial, tanto del sector público como privado. Esto implica que accederá la mitad de los aspirantes.
Qué especialidades se concursan en las residencias médicas de Mendoza
El proceso, cuya convocatoria comenzó en abril con una inscripción 100% online a través de la plataforma Infosalud, entró hoy en su etapa más exigente. Durante cuatro horas consecutivas, los aspirantes pusieron a prueba todo lo aprendido con el objetivo de iniciar, el próximo 1 de septiembre, una nueva etapa de especialización al servicio de la comunidad.
Un dato que marca el pulso de la convocatoria es el fuerte arraigo local: el 82% de los postulantes (8 de cada 10) son originarios de nuestra provincia. Asimismo, Medicina volvió a consolidarse como la profesión con mayor convocatoria, ya que sumó 671 del total de inscritos.
Las Residencias en Salud 2026 abarcan especialidades de primer y segundo nivel y se puede aspirar a especialización en medicina, bioquímica, enfermería, farmacia, kinesiología, nutrición, odontología, psicología y trabajo social.
Cuándo estarán los resultados de los exámenes a las Residencias Médicas 2026
Tras la realización del examen escrito, el cronograma oficial entra en una fase de definiciones. Los aspirantes deberán seguir de cerca los próximos pasos administrativos:
Residencias médicas
Examen de Residencias Médicas: 1.013 profesionales rindieron el examen único para las 504 vacantes disponibles en Mendoza en 2026. Foto: Gobierno de Mendoza
- Entrevistas: Se desarrollan entre los meses de junio y julio.
- Orden de mérito: Se dará a conocer públicamente la próxima semana.
- Adjudicación de plazas: Tendrá lugar entre el 10 y el 21 de agosto.
- Inicio de la residencia: Está fijado para el 1 de septiembre.
Los profesionales que logren acceder a los cupos debieron cumplir con requisitos estrictos fijados por el concurso, como tener hasta 45 años, presentar DNI y el certificado analítico (con aplazos incluidos). En el caso de los profesionales extranjeros, se les exigió contar con el DNI permanente y acreditar al menos dos años de residencia en la provincia de Mendoza.