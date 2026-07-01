Residencias médicas 2026: 1.013 postulantes compiten por una de las 504 vacantes en Mendoza

La mitad de los aspirantes podrá acceder a un lugar en la especialización: 8 de cada 10 son de Mendoza. Cuándo estarán los resultados.

Examen de Residencias Médicas: 1.013 profesionales rindieron el examen único para las 504 vacantes disponibles en Mendoza en 2026. Foto: Gobierno de Mendoza

Mendoza vivió una jornada definitoria para muchos profesionales de la salud, con impacto en el servicio que presta su sistema sanitario. Este miércoles un total de 1.013 profesionales dieron un paso decisivo en su formación al rendir el Examen Único para el ingreso a las Residencias Médicas 2026.

Se trata de una instancia crucial, donde se define quiénes ocuparán las 504 plazas disponibles este año en instituciones con reconocimiento oficial, tanto del sector público como privado. Esto implica que accederá la mitad de los aspirantes.

Qué especialidades se concursan en las residencias médicas de Mendoza El proceso, cuya convocatoria comenzó en abril con una inscripción 100% online a través de la plataforma Infosalud, entró hoy en su etapa más exigente. Durante cuatro horas consecutivas, los aspirantes pusieron a prueba todo lo aprendido con el objetivo de iniciar, el próximo 1 de septiembre, una nueva etapa de especialización al servicio de la comunidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ministerio de Salud de Mendoza (@minsaludmza) Un dato que marca el pulso de la convocatoria es el fuerte arraigo local: el 82% de los postulantes (8 de cada 10) son originarios de nuestra provincia. Asimismo, Medicina volvió a consolidarse como la profesión con mayor convocatoria, ya que sumó 671 del total de inscritos.

Las Residencias en Salud 2026 abarcan especialidades de primer y segundo nivel y se puede aspirar a especialización en medicina, bioquímica, enfermería, farmacia, kinesiología, nutrición, odontología, psicología y trabajo social.