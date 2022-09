Residencia permanente en Uruguay: trámites y costos para obtenerla

El primer paso no es ir a Uruguay, sino solicitar la residencia permanente en el consulado uruguayo del lugar donde reside el interesado en emigrar. Aun así, hay un proceso previo a este y es reunir toda la documentación, la cual va variando según la edad y el país de origen. La buena noticia es que la mayoría de los pasos del trámite son digitales y online, lo que agiliza el proceso.

No obstante, la forma más segura y rápida es utilizar los servicios de una agencia privada, como es el caso de Quiero Ser Uruguayo, que busca activamente promover la radicación de extranjeros legales en el país, detalla Infobae.

Trámite: costo y duración

El trámite completo gestionado a través de Quiero Ser Uruguayo no demora más de seis meses, por lo que se realiza un pago de 350 dólares al inicio y otro de 300 al concluir el mismo. El costo total de 650 dólares por solicitante incluye gastos de inscripción de partidas, poder de terceros y recepción de los documentos uruguayos.

Tras el pago inicial se revisa toda la documentación, se solicitan los faltantes si hubiera, se crea la solicitud de cita en el consulado y se gestiona la cita en identificación civil para que se presente el solicitante. Una vez concluido el proceso de la cédula de residente la compañía prosigue con la gestión de alquiler de vivienda, vehículos y libretas de chofer o registro de conducir, entre otros.

Montevideo, Uruguay.

Cuáles son los trámites a realizar

Las personas que están habilitadas para solicitar la residencia son todos los habitantes de los países del Mercosur y asociados. Esto es, los nacionales de Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador; Guyana y Surinam. Todo el trámite es individual, esto significa que, en caso de ser un grupo familiar, cada miembro deberá solicitar un turno.

A partir de 18 años una persona es considerada mayor de edad por el gobierno uruguayo, por lo que debe presentar documento de identidad del país de origen, certificado de antecedentes penales vigente y de alcance nacional, y si reside en Uruguay hace más de cinco años, de movimientos migratorios y vacunas.

Si el solicitante es menor de edad debe sumar a los anteriores el documento de identidad de los padres, su partida de nacimiento y la autorización de residencia firmada por ambos padres. Si el menor no va a residir con sus padres deberá quedar establecido en la autorización qué adulto es responsable de él en el país. En el caso de que uno de ellos esté fallecido deberá presentar la partida de defunción y si cuenta con tutor, la sentencia que lo acredita como tal, según reconstruye Infobae.

Una situación frecuente es que el solicitante de residencia es familiar directo de una persona uruguaya, con hijos, cónyuge, concubinos o hermano nacidos en Uruguay. En tal caso debe, además de la documentación ya enumerada, acreditar fehacientemente el vínculo con documentación oficial.

Todos los documentos extranjeros deben estar apostillados o legalizados (según el país de origen), excepto los certificados de antecedentes penales con firma electrónica y código de verificación. Solo se recibirá la documentación cargada al momento de solicitar la cita en el portal web y, en caso de no asistir a la cita agendada, no se podrá solicitar turno nuevamente durante siete días hábiles.

Montevideo, Uruguay.

Si la documentación no se encuentra redactada en idioma español deberá ser traducida por un traductor público uruguayo o en los consulados uruguayos del país de origen del documento en cuestión. No obstante, la actual legislación establece que los de origen brasileño no requieren traducción, a no ser que tengan contenido de dudosa comprensión.

Todo solicitante deberá acreditar tener vigentes las vacunas que integran el Certificado Esquema de Vacunación de la República Oriental del Uruguay. En caso de haberse vacunado en el exterior deberá concurrir a cualquier vacunatorio en Uruguay y presentar la documentación que lo acredite y solicitar la constancia.

Una vez iniciado el trámite de residencia se podrá solicitar una constancia del mismo e iniciar la gestión de la cédula de identidad provisoria (la que tendrá una validez de dos años y deberá renovarse tras la obtención de la residencia permanente). Con ello también se podrá acceder a un permiso de reingreso si se desee viajar fuera de Uruguay con la intención de volver.

El certificado de residencia permanente se emite automáticamente luego del otorgamiento de su residencia legal y se envía electrónicamente al interesado. Este debe ser renovado a los tres años.

Los hijos y nietos de uruguayos ya poseen nacionalidad uruguaya, por lo cual no deben realizar el trámite de residencia sino su cédula de identidad ante la Dirección Nacional de Identificación Civil.

Para más información se puede contactar a Quiero Ser Uruguayo en este WathsApp: +54911-5239-0601.