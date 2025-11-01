Reinaldo salió de la cárcel, se casó por tercera vez e intenta rearmar su vida, ¿qué pasó con la fortuna que le dejó Adelfa?

Reinaldo Wabeke (42), se convirtió en foco de los medios en el año 2007, luego de contraer matrimonio con Adelfa Volpe, una mujer que le llevaba 58 años y que , tras su muerte, quedó como heredero de una gran fortuna .

La relación entre Reinaldo y Adelfa, se remonta a la niñez del hombre. "La conocí cuando yo tenía cuatro años. Ella era clienta de mi mamá. Mi mamá era bruja, era parapsicóloga”, relató Reinaldo una entrevista para el medio TN.

Con el tiempo, esa relación cercana se transformó hasta que Adelfa, según cuenta él, quiso "concretar algo" en términos sentimentales con el joven.

El 28 de septiembre de 2007-, la pareja formalizó la unión, momento en el que Adelfa tenía 82 años. El matrimonio disfrutó de una luna de miel en Río de Janeiro, lo que concluyó con el fallecimiento de la mujer más de veinte días después de la boda. Esto desató en apodos hirientes que la prensa otorgó al joven como "el mata anciana".

Sin embargo, a pesar de las críticas Reinaldo expresó: “Fue un viaje maravilloso. Todos decían que yo la maté en el viaje y nada que ver, porque fue un viaje maravilloso. Tengo los mejores recuerdos de ella”.

Qué pasará con la fortuna heredada

Tras la muerte de Adelfa, Reinaldo se convirtió en el principal heredero de una importante fortuna, que incluía propiedades y un seguro de vida. A pesar de la riqueza que le fue concedido, él asegura que el dinero nunca fue de su interés e incluso no finalizó la sucesión de bienes.

“Gracias a ella soy quien soy, gracias a ella tengo un bienestar hasta el día que me muera”, reconoció. Sin embargo, afirmó: “Si me interesara la plata hoy sería millonario. Y al final nunca hice nada”.

“Me rodeé de gente vividora todos estos años de mi vida, que me han sacado lo que no he tenido”, indicó. Por ejemplo una propiedad en Mar del Plata, la cual fue “usurpada” por personas allegadas a Adelfa. Reinaldo manifestó que “la mafia de abogados y las amenazas” lo llevaron a renunciar de manera momentánea a la herencia de Adelfa: “Dejé todo a un costado porque mi salud y mi vida valía más que una casa”.

Su paso por la cárcel y su nuevo amor

Reinaldo, en abril de 2020, fue detenido en la autopista Rosario-Santa Fe por transportar casi cinco kilos de cocaína, hecho por el cual fue condenado a cinco años de prisión por narcotráfico. Él admitió que se involucró en el delito por desesperación: “Me metí en eso por la inseguridad económica. Empecé todo por tener ataques de pánico y estar muy mal” señaló.

Tras cumplir su condena, la cual describe como "una experiencia traumática", Wabeke recuperó la libertad. Durante sus años de encierro, Reinaldo se divorció de su segundo marido, Cristian, quien según lo traicionó y robó. “Mi exesposo me robó todo. Fue Cristian, para no decir el apellido. Me robó plata durante mis cinco años preso. Me sacó hasta las redes sociales. Tiene toda mi vida y los millones de pesos que tenía guardado”, precisó.

Recientemente conoció a su actual pareja, Javier Elías Salazar de 26 años y contrajo matrimonio. Comentó que conoció a Javier en la cárcel y lo describe como "una persona maravillosa, el amor de mi vida. Nunca quise a nadie como lo quiero a él”.

Esposo de Reinaldo Wabeke

Finalmente, Reinaldo se refirió a la situación legal de la fortuna y dijo: “Lo que no quiero es que me roben la fortuna. No quiero que le quede a nadie lo que a mí tanto me costó tener".

"La herencia que tuve de Adelfa, que nunca la cobré, que la Justicia se encargue de que esté la parte de los parientes y que me de la mía. Que nadie se robe nada”. Y concluyó: “El día que yo me muera quiero que le quede todo mi mi marido. Ahora sí voy a seguir con la sucesión”.