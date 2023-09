Refuerzo contra Covid en Mendoza: estas son las vacunas disponibles y los vacunatorios habilitados

El Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por Carla Vizzotti, emitió un comunicado en el que instó a toda la población a aplicarse las dosis de refuerzo contra el coronavirus, “en especial a las personas de 50 años o más, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad”, señalaron en el texto y agregaron que la recomendación es avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el registro federal de vacunación, hay más de 10 millones de personas dentro de esa franja etaria que no recibió ninguna dosis de refuerzo desde hace más de 6 meses.

En tanto, también se pide vacunación a las personas menores de 50 años con comorbilidades (enfermedades crónicas y obesidad) y a las personas con mayor riesgo de exposición (personal de salud) y función estratégica. Este grupo es considerado de riesgo medio ya que pueden experimentar enfermedad grave o muerte por infección por Covid-19.

Mientras que las personas consideradas con bajo riesgo de complicaciones, es decir, menores de 50 años sin comorbilidades, se les recomienda una vacunación de refuerzo contra el coronavirus de forma anual.

“Más allá de que las personas puedan contar con el esquema primario completo, la estrategia de refuerzo de vacunas contra la COVID-19 es fundamental para mantener una protección adecuada a fin de prevenir complicaciones, hospitalizaciones y muertes por esta enfermedad”, informaron desde la cartera sanitaria nacional.

Dónde vacunarse en Mendoza

Iris Aguilar, Jefa del Departamento Provincial de Inmunizaciones de Mendoza, indicó a Los Andes: “Estas recomendaciones que emitió el Ministerio Nacional están vigentes desde hace más de un mes, lo que pasa es que en este contexto de falta de percepción de riesgo, es muy difícil que la población asista a vacunarse. Los mayores de 60 años son los que más adhieren a la vacunación. Hoy en día ya no hablamos más de refuerzos, sino que hablamos de dosis aplicadas y mayores de 50 años e inmunosuprimidos de cualquier edad, la recomendación es aplicarse una dosis cada seis meses”.

En el Gran Mendoza hay casi 100 centros de vacunación habilitados y se pueden consultar en https://www.mendoza.gov.ar/salud/vacunacion-covid-gran-mendoza/

“Las vacunas que hay actualmente disponibles son dos, Pfizer Bivariante y Moderna Bivariante. Es importante darse una dosis si ya pasaron los seis meses porque hoy van surgiendo nuevas variantes y, con estas vacunas, hay mayor chance de protección. Recordamos que lo que se busca con la vacunación no es disminuir el número de casos, sino disminuir los cuadros complicados y que necesitan internación”, explicó Aguilar.

“A pesar que hay un aumento del número de casos a nivel nacional, no tiene impacto en la ocupación de camas. Esto es un gran logro y es un logro de la vacuna”, agregó la Jefa del Departamento Provincial de Inmunizaciones.

Con respecto a la situación del covid-19 en Mendoza, Aguilar informó: “Creo que todos hemos tenido gente resfriada, congestionada. El tema es que ahora hisopamos solo a los grupos de riesgo, no hisopamos a todo el mundo, salvo que alguien quiera hacerse el autotest. Pero en líneas generales, en todo el país se ve un aumento del número de casos. No hay que llevar alarma, no hay que sembrar pánico, no nos van a encerrar, sino que es un llamado de atención para que no olvidemos, sobre todo los grupos de mayor riesgo, aplicarnos la dosis cada seis meses”.

Desde la OMS destacaron que la vacunación y la aplicación de refuerzos sigue siendo la herramienta más eficaz para enfrentar a la Covid-19, y remarcaron que, si bien la vigilancia sobre el virus disminuyó en todo el mundo, sigue habiendo circulación y aumento de casos, sobre todo en las regiones de Asía y América.Además, se alertó sobre el surgimiento de nuevas variantes del SARS-CoV-2, como EG.5 y BA2.86, que hasta el momento poseen un comportamiento similar a la variante Ómicron.

