Referentes de diversos sectores respaldan el regreso a la fase 1 en Mendoza pero plantean mejoras

Las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno nacional, acompañadas por la provincia, buscan tener una baja en el número de casos de Covid-19. Concretamente, la intención es disminuir drásticamente la circulación de gente y, por ende, del virus.

En este contexto y con diversas miradas, referentes mendocinos de distintos sectores dieron su opinión. En la mayoría de los casos, los consultados coincidieron en que los nueve días que los argentinos tenemos por delante son necesarios.

Por ejemplo, la infectóloga Victoria Codina opinó que primero lo que hay que entender es que este virus produce una enfermedad nueva y potencialmente grave, ya que es invalidante. “La única manera de afrontarla es a través de la prevención y mitigando el impacto que produce en la población”, señaló. En este sentido, está de acuerdo con la decisión del Gobierno nacional de retornar a una fase estricta por nueve días. “Es un problema grande con pocas armas. En algún momento determinado se utilizaron las medidas restrictivas en otros países. Para que este virus vaya lento necesitamos disminuir la circulación de gente, si el sistema de salud está saturado”, apuntó Codina.

En tanto, desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza señalaron que la situación es precaria y de alto riesgo, por lo que consideraron que las medidas actuales, hasta los anuncios de Alberto Fernández, eran “light” para lo que debería hacerse.

Señalaron que a pesar del cambio de categoría del semáforo de Nación, Mendoza sigue estando en una situación epidemiológica precaria y de alto riesgo. “Hemos tenido varios días de ocupación plena y eso se expresa en familiares a los que les cuesta conseguir una cama”, explicó Rodolfo Torres coordinador medico de Aclisa. Y subrayó: “Se nota en el desgaste que viven los servicios críticos, tanto en los insumos como en el oxígeno y en el personal”.

Conectividad más barata

Alejandro Castro Santander, director general del Observatorio de la Convivencia Escolar de Universidad Católica de Cuyo opinó que hasta el momento todo ha sido muy complicado y que la presencialidad o semipresencialidad actual es, en definitiva, haber podido hacer lo que uno quería sin la cuarentena pero sabiendo los riesgos.

“Volver a la virtualidad lo que hace es lo que ya vivimos en 2020. Sólo se puede haber mejorado en el caso de aquellos padres y docentes que mejoraron sus dispositivos. Pero no ocurrió mucho más”, admitió. Sostuvo que de cara a estos próximos días lo ideal sería que llegue una “alegría temporal”. “Una alegría temporal sería que viniera la noticia de que durante un año vamos a bajar los costos de conectividad a un precio económico”, adelantó. Y agregó que, si hay intención de mejorar, esto va a servir para repensar, para “mirar la cancha”. “Servirá para organizar de manera estratégica lo que no se aprendió el año pasado y lo de este”, resumió Castro Santander.

Desde la Asociación de Trabajadores de Ciencias de la Educación de Mendoza manifestaron su preocupación e insistieron en que debe continuar el debate sobre las condiciones en las que se educa “porque si seguimos sin reflexionar sobre las mismas, la bimodalidad se transforma en la multiplicación de los ‘condicionantes’ (precarias condiciones) ya que a los problemas de conectividad se le suma una presencialidad en la que la mitad del personal está afectado por la pandemia”, explicaron.

Además reiteraron pedidos como la reanudación de la vacunación para docentes, que se ejecute un presupuesto de emergencia educativa que garantice la conectividad y los dispositivos, tanto de estudiantes como de docentes, y que se convoque al diálogo con diversos actores de la comunidad educativa para resolver las problemáticas de cada modalidad.

Lealtad comercial

Desde la Cámara Empresaria de la ciudad (CECITyS) expresaron un pedido de auxilio financiero, impositivo y previsional para evitar el colapso de las pymes de cara a los próximos días. “Pedimos ayuda desde la Nación hasta el Gobierno de Mendoza y a la Municipalidad de la Capital”, indicaron.

Por otra parte, pidieron que los supermercados vendan productos de necesidad y no otro tipo de mercadería ya que perjudicará al sector de las Pymes. “(No queremos que) suceda lo mismo que en la primera etapa, en donde vendían heladeras e indumentarias, convirtiéndose así en una deslealtad para el comercio”, opinaron.

Comedores abiertos

Para la referente social Aldana Pedraza, quien es miembro de La Barrial Mendoza, la visión respecto de las medidas adoptadas por el Gobierno es que no se ha cuidado la salud de los mendocinos. “La asistencia alimentaria es fundamental, tanto ollas y merenderos. Porque se ha incrementado el número de familias y trabajadores que asisten a ellos. Se debe garantizar esto. También se propone tener en cuenta en la agenda de vacunación a las personas que mantienen estas ollas y merenderos. Es fundamental preservar su salud”, remarcó.

Pedraza indicó que el ATP para trabajadores se debe también seguir implementando para amortiguar el impacto económico generado por la crisis.

Pasaporte cultural

Desde el área de la cultura, el empresario teatral Luis Pérez Galeone indicó que el panorama hasta el momento es muy complicado. “Esto como medio de vida no sirve. Desde lo comercial no se puede hacer nada. Desde lo artístico sí, pero no como medio de subsistencia. Con protocolos al 30% no es rentable”, disparó.

Respecto a las nuevas restricciones, consideró que “todo viene peor”. Para Pérez Galeone las actividades de su rubro podrían retomarse simplemente con que se cumplieran los protocolos.

Incluso se animó a pedir por un “pasaporte cultural” que les permitiría a las personas circular fuera de los horarios de restricciones. “Es para que no se corte lo poco que hay. Por el momento muchos artistas se tuvieron que cambiar de rubro y que seguramente quedaron en el camino”, remarcó.