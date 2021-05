Recolectan armazones de anteojos para donar a niños mendocinos con problemas de visión

Toda buena acción merece tener difusión. Es el caso de la campaña que llevan adelante Julio Carmona, Carlos Arenas y Darío Romano quienes recolectan armazones de anteojos para niños que tengan problemas de visión y no puedan acceder a comprarlos.

La iniciativa, según contó Julio a Los Andes, nació a raíz de un operativo que realizaron en Tupungato para una escuela de futbol infantil. “Con Darío Romano, que es contactólogo, hicimos un operativo en Tupungato de control visual. En una escuela de fútbol y también fueron padres a quienes también revisamos. Eran unas 53 personas en total”, explicó Julio.

Agregó que Dario les informó, preocupado, que había chicos de 5 y 6 años que, al no usar anteojos, no se les iba a desarrollar la visión. “Nos preocupó bastante esta situación y decidimos hacernos cargo porque el Estado no destina recursos para este tipo de problemas. Y lo que nos llamó la atención es que aparecieron estos casos solamente en un club, por lo que pensamos que debe ser un problema frecuente. Según pudimos calcular, al menos 20 chicos necesitan anteojos”, detalló Carmona.

Darío y Julio son los encargados de llevar adelante esta campaña. Gentileza

Así iniciaron la campaña denominada “Yo quiero ver”, para juntar armazones que no se ocupan y, en una segunda etapa, planean pedir colaboraciones para los cristales y poder armar los anteojos. “Se los vamos a llevar a la gente y luego queremos extender la campaña a otros lugares, sobre todo a aquellos que están más alejados”, dijo Julio.

Las colaboraciones

Por suerte ya han llegado algunas donaciones provenientes del Valle de Uco y de fundaciones, tales como Héroes de Malvinas, la ONG la Otra Ciudad y del sindicato de los trabajadores de los concejos deliberantes.

Julio dijo que la idea es que todas las personas que se enteren de la iniciativa se conviertan en un puente para que se pueda hacer frente a esta necesidad. “Hay muchas personas con este problema y nuestra intención es hacer una red para poder hacerles un anteojo o un control mientras seguimos buscando recursos. Queremos ser un puente para llegar a muchas personas”, detalló.

Por ahora, realizarán la entrega a los niños de la escuela de fútbol que ya recibieron una primera atención y luego continuarán con las personas que lo necesiten.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse con Julio Carmona al 2612460858, Carlos Arenas al 2615320398 o Darío Romano al 2615760705. También se reciben los armazones en calle 708 de la ciudad de Mendoza de 9 a 13 horas.