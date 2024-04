Radiólogos mendocinos, en pie de guerra por la ley que busca eliminar la “pausa laboral” cada 5 meses

La ley 4.966 establece un régimen de trabajo de 24 horas semanales y una pausa de 30 días de licencia cada 5 meses de trabajo. Según explican, es para recuperarse y que la exposición a la radiación no los afecte. No obstante, desde el Ejecutivo destacan que no sirve como prevención esa medida.