Quirós en Mendoza: “Mientras tengas personas sin segunda dosis, el debate por la tercera no tiene mucho sentido”

Para el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Fernán Quirós, por el momento hay que concentrar la campaña de vacunación en completar esquemas y a fin de año recién comenzar a dar el debate por la tercera dosis.

“Lo que estamos buscando ahora es avanzar en la vacunación con doble dosis para que, si viniera una ola de variante Delta, signifique algo de poca importancia, que sea un poco de mocos, dolor de garganta o dolor de cabeza y que no implique internación”, manifestó en diálogo con la prensa en su visita a Mendoza junto a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de CABA.

Dijo que la información científica sobre tercera dosis aún no es clara en el mundo, pero consideró que seguramente se va a necesitar una tercera dosis en los próximos meses. “Lo que me gusta decir es que, mientras tengas personas que no recibieron la segunda dosis, es un debate que todavía no tiene mucho sentido porque la segunda dosis genera una protección muy superior al que genera una tercera”, afirmó.

El tema se ha puesto en debate en todo el mundo y en el país se instaló particularmente luego de que el pasado lunes la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, manifestara que el Gobierno lo está estudiando. “Estamos evaluando un refuerzo de todas las vacunas, porque hay personas que a principios del año que viene (2022) van a cumplir un año de la vacunación”, expresó la funcionaria.

En su tránsito por la provincia, Quirós consideró que hasta fin de año habrá que completar esquemas y a partir de fines de noviembre dar el debate sobre un refuerzo, en primera instancia para quienes se vacunaron primero y quienes tienen mayor riesgo.

“Sabemos que la variante Delta tiene la capacidad de aumentar los contagios, lo que también sabemos es que si logramos vacunar suficientemente bien con dos dosis a la sociedad esa variante delta, cuando genera los contagios, no genera daños porque da una enfermedad muy leve, con algunos síntomas pequeños”, fundamentó.

Por ello, consideró que aún no puede hablarse de pospandemia: “La pandemia aún no se terminó, no solamente en el país sino en el mundo, todavía la pandemia está circulando, sí sabemos que estamos en un momento epidemiológico muy conveniente, con muy baja circulación viral con poca cantidad de nuevos enfermos por día”.

Mirada crítica

Quirós ha mantenido en varias ocasiones una mirada disidente respecto de posturas del gobierno de Alberto Fernández. También expresó su opinión respecto de decisiones del Gobierno nacional.

Sobre las aperturas puso en relieve la necesidad de que haya una comunicación transparente y planificada. Destacó que en CABA presentaron hace más de dos meses un plan de apertura en 6 etapas, hoy están en la 5 y de alguna manera la gente pueda organizarse.

Respecto de cómo ha procedido el gobierno nacional manifestó: “Me parece que la comunicación fue de un día para el otro y eso no ayuda a que la gente tenga previsibilidad y confianza en lo que le vamos diciendo”.

Desde su punto de vista era necesaria planificación para salir del aislamiento y en ese sentido destacó las decisiones del gobierno mendocino.

“Lo que es evidente es que la cuarentena inicial para preparar el sistema de salud requería un plan de manera apropiada para ir saliendo y considero que Mendoza y CABA tuvieron esa mirada (...) era necesario tener una mirada que iba más allá del cuadro epidemiológico y considero que Mendoza eso lo tuvo claro”, remarcó.

También manifestó su posición respecto del uso del barbijo: “Lo que sabemos es que el espacio abierto es 20 veces más seguro que el espacio cerrado, entonces naturalmente a medida que avanzamos con la vacunación uno puede ir liberando algunas restricciones, como el barbijo; decimos que cuando la población alcanza el 70% con doble dosis la circulación viral baja críticamente, en la ciudad estamos en en 67 %, estamos a días de lograr ese objetivo y cuando lo logremos vamos a dar una primer señal para que en los espacios abiertos (el uso) sea voluntario”.