Quini 6: los ganadores del miércoles 22 de octubre y un premio que ya totaliza $8.900 millones

El Quini 6 acumula un importante pozo total de $8.900 millones para el próximo sorteo del domingo 26 de octubre. Más allá de la expectativa, hay una gran noticia que dejó el sorteo de ayer, miércoles 22 de octubre: 32 ganadores con más de $7,7 millones cada uno.

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.315 , correspondiente al miércoles, hubo 32 ganadores con cinco aciertos en Siempre Sale . Se llevan $7.721.635,08 cada uno tras acertar algunos de los siguientes números: 01, 11, 12, 19, 31 y 40.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el domingo 26, fecha del siguiente sorteo.

El domingo 26 de octubre (sorteo N° 3.316), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $8.900 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Revancha , con $4.550 millones.

02 - 04 - 10 - 37 - 38 - 44

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

06 - 07 - 25 - 30 - 31 - 44

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Revancha del Quini 6

03 - 14 - 15 - 20 - 38 - 40

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

01 - 11 - 12 - 19 - 31 - 40

Hubo 32 ganadores, con 5 aciertos, que tendrán más de $7,7 millones cada uno.

Los números ganadores del Quini 6 Ilustrativa

TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.