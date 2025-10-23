23 de octubre de 2025 - 10:08

Quini 6: los ganadores del miércoles 22 de octubre y un premio que ya totaliza $8.900 millones

Resultados y ganadores del sorteo N° 3.315, correspondiente al miércoles 22 de octubre.

Resultados y ganadores de Quini 6

Resultados y ganadores de Quini 6

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Quini 6 acumula un importante pozo total de $8.900 millones para el próximo sorteo del domingo 26 de octubre. Más allá de la expectativa, hay una gran noticia que dejó el sorteo de ayer, miércoles 22 de octubre: 32 ganadores con más de $7,7 millones cada uno.

Leé además

Quini 6: resultados y ganadores del domingo 19 de octubre

Anuncian 13 ganadores del Quini 6 y un tremendo pozo de $7.900 millones

Por Redacción Sociedad
Resultados y ganadores del Quini 6, miércoles 15 de octubre

Quini 6: confirman 25 nuevos ganadores con 5 aciertos y hay un pozo de $7.300 millones

Por Redacción Sociedad

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.315, correspondiente al miércoles, hubo 32 ganadores con cinco aciertos en Siempre Sale. Se llevan $7.721.635,08 cada uno tras acertar algunos de los siguientes números: 01, 11, 12, 19, 31 y 40.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el domingo 26, fecha del siguiente sorteo.

Premios próximo sorteo Quini 6 - domingo 26 de octubre

El domingo 26 de octubre (sorteo N° 3.316), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $8.900 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $4.550 millones.

  • Tradicional Primer Sorteo: $2.440 millones
  • La Segunda: $1.460 millones
  • Revancha: $4.550 millones
  • Siempre Sale: $320 millones
  • Extra: $130 millones
Resultados y ganadores del Quini 6
Resultados y ganadores del Quini 6

Resultados y ganadores del Quini 6

Quini 6: resultados del sorteo N° 3.315 del miércoles 22 de octubre

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

02 - 04 - 10 - 37 - 38 - 44

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

06 - 07 - 25 - 30 - 31 - 44

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Revancha del Quini 6

03 - 14 - 15 - 20 - 38 - 40

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

01 - 11 - 12 - 19 - 31 - 40

Hubo 32 ganadores, con 5 aciertos, que tendrán más de $7,7 millones cada uno.

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes.
Los n&uacute;meros ganadores del Quini 6&nbsp;

Los números ganadores del Quini 6

TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 23 de octubre

Por Redacción Sociedad
Un fallo de la justicia civil de Mendoza ordenó que una importante automotriz recalcule las cuotas de 497 mendocinos que contrataron un plan de ahorro

La Justicia obliga a importante automotriz a recalcular las cuotas de 500 mendocinos que adquirieron un plan de ahorro

Por Oscar Guillén
Tren rápido Santiago-Talca: el más veloz de Sudamérica está en Chile (Gentileza)

Cuesta apenas 9.000 chilenos: el tren que te lleva por los pueblos más lindos de Chile y es el más veloz de Sudamérica

Por Redacción Sociedad
la calle mas impronunciable de argentina: tiene doce letras, esta en mendoza y su nombre se remonta a una guerra

La calle más impronunciable de Argentina: tiene doce letras, está en Mendoza y su nombre se remonta a una guerra

Por Ramiro Viñas