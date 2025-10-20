Anuncian 13 ganadores del Quini 6 y un tremendo pozo de $7.900 millones

Resultados y ganadores del sorteo N° 3.314, correspondiente al domingo 19 de octubre.

Quini 6: resultados y ganadores del domingo 19 de octubre

El Quini 6 suma un importante pozo total de $7.900 millones para el próximo sorteo del miércoles 22 de octubre. Pese a la expectativa, hay una gran noticia que dejó el sorteo de ayer, domingo 19 de octubre: 13 ganadores con más de $24 millones cada uno.

En el sorteo N° 3.314, correspondiente al domingo, hubo 13 ganadores con cinco aciertos en Siempre Sale. Se llevan $24.267.381,92 cada uno tras acertar algunos de los siguientes números: 01, 22, 23, 24, 29 y 35.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el miércoles 22, fecha del siguiente sorteo.

Premios próximo sorteo Quini 6 - miércoles 22 de octubre El miércoles 22 de octubre (sorteo N° 3.315), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $7.900.000.000, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $3.990 millones.

Resultados y ganadores del Quini 6, domingo 19 de octubre - Imagen ilustrativa Quini 6: resultados del sorteo N° 3.314 del domingo 19 de octubre Tradicional Primer Sorteo del Quini 6 00 - 14 - 17 - 21 - 39 - 43

Sin ganadores. La Segunda del Quini 6 06 - 21 - 26 - 33 - 41 - 44 Sin ganadores. La Revancha del Quini 6 03 - 15 - 22 - 29 - 36 - 39 Sin ganadores. Siempre Sale del Quini 6 01 - 22 - 23 - 24 - 29 - 35 Hubo 13 ganadores, con 5 aciertos, que tendrán más de $24,2 millones cada uno. Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes Resultados y ganadores del Quini 6, domingo 19 de octubre. Imagen ilustrativa TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6? Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”. A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor. ¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO? El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15. Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.