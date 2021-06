Quiénes son los nueve argentinos desaparecidos tras el derrumbe del edificio en Miami

El jueves pasado el edificio de 12 pisos, Champlain Tower South, ubicado en la ciudad estadounidense de Miami cedió por completo provocando, hasta el momento, la muerte de 9 personas y la desaparición de otras 159.

En la lista de los rescatistas hay 9 argentinos, entre ellos 2 menores de edad que habían ido a vacacionar con su familia. Otros eran residentes del lugar. Los desaparecidos argentinos:

Familia Cattarossi

Graciela Cattarossi, su hermana Andrea, su pequeña hija de 6 años, y los padres de ambas, se encontraban, aparentemente, en el quinto piso al momento del colapso. Graciela, de 46 años, es fotógrafa y reside en Miami. Su hermana Andrea había llegado el lunes para visitarla.

Graciela Cattarossi y su hija Estella de 6 años @CBoomerVazq | Twitter

Familia Galfrascoli-Nuñez

Andrés Galfrascoli, reconocido cirujano plástico, había viajado a Miami junto a su pareja, Fabián Núñez, productor teatral y la hija de ambos, Sofía (6). Los tres se encontraban en el Champlain Tower South ya que un amigo les había prestado un departamento allí para pasar unos días. El viaje, según cuenta el dueño de la propiedad, lo habían planeado hace un año y medio.

Andrés Galfrascoli y Fabián Núñez, junto a su hija Sofía. Gentileza Clarín

El cirujano argentino Andrés Galfrascoli, desaparecido en Miami Gentileza

El artista y coreógrafo Flavio Mendoza es amigo de la pareja y no tardó en expresar su preocupación en redes: “Solo le pido a Dios que estén con él”.

El cirujano es amigo también de la primera dama, Fabiola Yañez. Fuentes cercanas señalaron que la pareja del presidente se comunicó con la familia y está expectante a las novedades del caso.

Ilan Naibryf

Ilan de 21 años estaba con su novia, Debirah Berezdivin, de Puerto Rico, cuando el edifició cayó. Ambos residen en Estados Unidos y habían viajado hacia la zona por el funeral de un chico que falleció de Covid y luego prefirieron quedarse en Surfside. La familia del joven se ha movilizado en las redes para alertar sobre su búsqueda. Su tía, Adriana Zaidenvoren, compartió el siguiente mensaje: “Mi sobrino y su novia estaban en el edificio derrumbado en Surfside. Ellos están perdidos. Si tiene información o acceso al hospital, ¡POR FAVOR comuníquese conmigo!”.

Ilan Naibryf y Nicole Langesfeld (Redes)

Ilan Naibryf y su novia puertorriqueña Deborah Berezdivin, también desaparecida en Miami Gentileza

Nicole Langesfeld

Nicole estudió en la University of Florida y en la Miami School of Law y trabaja en la firma Reed Smith en el área de litigios comerciales. La abogada residía en el edificio junto a su esposo, Luis Sandovic, un joven venezolano que también está desaparecido. Aparentemente ambos se habrían mudado hace solo una semana atrás.

Ilan Naibryf y Nicole Langesfeld (Redes)

Ilan Naibryf y Nicole Langesfeld (Redes)

Su familia expresó su descontento con las tareas de rescate, manifestando que los esfuerzos no son los necesarios. Su tío, quien también vive en Miami, dijo: “Hace tres días que me acerco hasta donde me dejan a la montaña de escombros esperando ver cientos de personas en fila pasándose piedras y maquinarias moviendo escombros pesados, pero lo que he visto en esos tres días críticos desde la madrugada del jueves 24 me ha dejado desalentado e impotente”.