Quién es Soledad Palameta Miller, la argentina acusada de robar virus peligrosos de un laboratorio en Brasil

La científica argentina Soledad Palameta Miller (36) quedó en el centro de una investigación judicial en Brasil tras la desaparición de virus peligrosos en un laboratorio de alta seguridad. El hecho ocurrió en la Universidad Estatal de Campinas ( Unicamp ), en el estado de San Pablo , donde la investigadora se desempeña como docente y coordinadora de un área clave.

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Aunque trascendió en las últimas horas, el episodio se remonta al 13 de febrero, cuando se detectó la falta de material biológico en un laboratorio de nivel 3, el más exigente del país en términos de bioseguridad.

De acuerdo a la prensa brasileña , se trataba de virus gripales H1N1 y H3N2, agentes que pueden provocar enfermedades graves y que se transmiten principalmente por vía aérea.

Tras el hecho, Palameta Miller fue detenida, aunque luego recuperó la libertad, y continúa imputada mientras avanza la causa.

De guiarse por su trayectoria académica, la investigadora se graduó en Biotecnología en la Universidad Nacional de Rosario y más tarde realizó su doctorado en Ciencias Farmacéuticas en la propia Unicamp entre 2014 y 2019.

En la actualidad, coordina el Laboratorio de Virología y Biotecnología Alimentaria, donde desarrolla investigaciones vinculadas a vigilancia epidemiológica, diagnósticos y terapias relacionadas con virus transmitidos por alimentos y agua.

Según la Policía Federal de Brasil, Palameta Miller enfrenta cargos por hurto agravado, fraude procesal y transporte ilegal de organismos genéticamente modificados.

Sin embargo, su defensa, encabezada por el abogado Pedro de Mattos Russo, sostiene que no existen pruebas de robo y que la investigadora utilizó el laboratorio por no contar con instalaciones propias.

Su esposo también es investigado por el robo de los virus

En paralelo, la investigación también puso bajo la lupa a su entorno cercano. Su esposo, el veterinario Michael Edward Miller, quien cursa un doctorado en Biología Molecular en la misma universidad, es analizado por una posible participación.

Ambos están vinculados a la empresa Agrotrix, dedicada a la producción de virus modificados para uso veterinario.

El rectorado de la Unicamp informó que, tras detectar el faltante, dio aviso inmediato a la Policía Federal y a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que intervino con apoyo técnico.

En los allanamientos ordenados por la Justicia se logró recuperar el material, que quedó bajo custodia oficial para su análisis.