Apto médico para hacer Educación Física: qué se exige en las escuelas de Mendoza

El caso del adolescente que falleció en una clase de Educación Física volvió a poner en agenda la importancia de los controles médicos en los chicos antes de la actividad. El chico de 15 años se descompensó el jueves al mediodía durante la clase en la escuela Valentín Bonetti y lo cierto es que contaba con apto médico . Pero tenía un antecedente de salud que podría estar asociado al desenlace que ha enlutecido a la comunidad.

Todo esto sucede en un contexto en el que desde 2024 se dispuso que el apto médico dejara de ser un requisito obligatorio en las escuelas de Mendoza , salvo que el estudiante tenga alguna condición o cuadro particular , para cuyo caso sí se exige.

En julio de 2024, la Legislatura de Mendoza aprobó una ley por la cual se dispuso que en las escuelas de la provincia dejara de exigirse un certificado médico para la práctica de Educación Física.

En ese marco, se estableció que sería suficiente la certificación por parte de los padres o tutores de la condición de salud de sus hijos para poder realizarla . Pero aclara que esto en el caso de chicos que no presenten antecedentes patológicos y mantengan un control de salud integral. Tal cual determina la norma, la certificación por parte de los responsables del alumno tendrá valor de declaración jurada.

La sanción definitiva se obtuvo en la Cámara de Senadores, donde fue aprobada por unanimidad. La norma aplica en todos los establecimientos educativos de la provincia. El texto incluye “todos los establecimientos educativos y de salud, tanto públicos como privados, que realicen actividades físicas bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza y la Dirección General de Escuelas (DGE)”

Por qué dejó de pedirse el apto físico en las escuelas de Mendoza

Los impulsores señalaban que se trataba de reducir barreras administrativas. En esa oportunidad, desde el gobierno se destacó como un paso significativo hacia la promoción de la salud infantil y juvenil y resaltó que se apunta a fomentar la actividad física en niños, niñas y adolescentes. Se consideró que se trataba de un requisito que se ha demostrado innecesario para el ejercicio físico en entornos educativos no competitivos.

Efectivamente, la normativa subraya que la actividad física en el contexto escolar no es competitiva y, por lo tanto, debe alinearse más con el sector educativo y el desarrollo integral de los estudiantes.

La idea es que la ausencia de ese certificado médico no condicione la práctica deportiva. Parte del asunto es el alto nivel de sedentarismo entre los chicos, asociado al alto uso de pantallas.

Juegos y deportes animan a los chicos en las escuelas de verano. | Foto: Los Andes Apto médico en las escuelas: el caso del adolescente que falleció en una clase de Educación Física volvió a poner en agenda la importancia de los controles médicos en los chicos antes de la actividad. | Foto ilustrativa: Los Andes

La normativa establece que el Estado debe promover el control periódico e integral de salud de todos los niños y adolescentes, sin que su realización condicione la práctica de educación física.

Entre las disposiciones se señala que los alumnos sin patologías no estarán obligados a presentar un electrocardiograma (ECG) ni un apto físico para realizar actividad física escolar. Pero por otra parte, recomienda que los adolescentes con enfermedades cardíacas de origen genético presenten un ECG si no tienen uno previo realizado en la etapa pospuberal.

Otro estudiante murió el año pasado

Sobre el caso de ayer, fuentes policiales detallaron que el joven sufrió una repentina descompensación durante la actividad física. Se supo que tenía apto físico ya que tenía diagnóstico de asma. Con intervención de docentes y personal del lugar, se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia. Luego, asistido por personal de emergencias, fue trasladado de urgencia al Hospital Notti, donde ingresó en estado crítico y luego falleció.

En abril del año pasado ocurrió un caso similar. Se trató de la muerte de un alumno de secundaria durante una clase de Educación Física en el club Andes Talleres. Un adolescente de 17 años, del colegio EcoVida, se encontraba en su clase de Educación Física y se descompensó. Pese a los intentos de reanimación, falleció.

Desde entornos vinculados a la especialidad profesional de la Educación Física advierten que se trata de un tema complejo, con consecuencias dramáticas como puede apreciarse pero, además de la pérdida de vidas, con impacto tanto para los profesionales como para el sistema.

Parte de todo el contexto es que por un lado, la normativa para gimnasios por ejemplo, exige el apto médico mientras que los profesionales de Educación Física señalan desde siempre que aunque resulte engorroso, se trata de resguardar la salud.

Un tema complejo y la responsabilidad de los padres

En tal caso, más allá de la exigencia por parte de las escuelas, las familias deben mantener los chequeos médicos periódicos aunque se trate de chicos sanos. Justamente es el argumento de la Dirección General de Escuelas (DGE) que señala que entra en juego la responsabilidad de los tutores en cuanto a los controles médicos que realizan a sus hijos y la fidelidad de los datos que informan.

En una nota con Los Andes, Sergio Furlan, máster en Actividad Física y Deportes y decano de la Facultad de Educación de la Universidad Juan A. Maza comentó que es un tema complejo, que preocupa y que lamentablemente la tendencia es a que cada vez ocurran más hechos de este tipo.

“Porque cada vez hay más gente que hace actividad física, cada vez existe menos control con esta idea de que pedir requisitos para algo sea una actitud no inclusiva; entonces se empieza a mezclar la responsabilidad directa e indirecta que tenemos todos los actores”, señaló.

“Entonces te das cuenta que la mayoría de las muertes en actividad física son por lo menos dilatables en el tiempo cuando devienen de cuestiones patológicas o son previsibles porque, en honor a la verdad, una persona que tiene una patología cardíaca no tratada probablemente se puede intuir que si la tuviese tratada existiría menos probabilidad de que fallezca por esto”, apuntó Furlán.

“El tema es sumamente complejo. Yo no puedo ser permisivo ante estos hechos, existen las probabilidades de que nos ocurra y la verdad es que si ser inclusivos es bajar la guardia para que las personas tengan una mejor salud y no mueran por eso, digo, bueno, listo, no hay que ser inclusivo”, concluyó tajante.