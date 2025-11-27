Quién era Leticia Lembi, la periodista que murió tras caer de un acantilado en Mar del Plata

Leticia Lembi , una joven periodista de 33 años oriunda de Tres Arroyos, murió tras caer desde aproximadamente 25 metros de un acantilado , cuando intentaba tomarse una foto en una zona ubicada en la Barranca de Los Lobos, en Mar del Plata .

El hecho sucedió en una escalera de acceso a la playa, donde existe una plataforma de hormigón que se encuentra en muy mal estadoy, a pesar del riesgo, el lugar suele recibir visitantes que se acercan para obtener fotos y vistas panorámicas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas , los testigos indicaron que Lembi estaba acompañada por un primo, quien es además el fundador y CEO de la empresa para la cual ella trabajaba, y un grupo de amigos.

El accidente se habría producido cuando la joven se ubicó sobre la estructura para sacarse una foto y al perder el equilibrio, cayó al vacío.

Los bomberos del cuartel de San Patricio, personal de Rescate y Riesgos Especiales, SAME y fuerzas policiales acudieron rápidamente al lugar, pero la periodista murió en el acto.

El fiscal Carlos Russo estuvo presente en la escena y, en principio, la causa quedó caratulada como muerte accidental.

Quién era Leticia Lembi

Lembi era licenciada en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata y tenía experiencia en medios locales, durante los veranos colaboró como corresponsal en Claromecó para el diario La Voz del Pueblo, donde se la recordaba como una profesional entusiasta, comprometida y siempre dispuesta a aportar ideas.

En el último tiempo trabajaba como coordinadora estratégica en Onlera, una consultora dedicada a negocios digitales. Había llegado a Mar del Plata para participar de una actividad de la empresa.

La zona donde ocurrió la caída ya había sido señalada como riesgosa y, en redes, circulaban advertencias de vecinos y visitantes que alertaban sobre el deterioro de la estructura y recomendaban no acercarse con niños.

La zona donde ocurrió la caída ya había sido señalada como riesgosa y, en redes, circulaban advertencias de vecinos y visitantes que alertaban sobre el deterioro de la estructura y recomendaban no acercarse con niños.

Incluso, un video del canal marplatense “Notidata” mostraba el ingreso a la escalera con un mensaje explícito de precaución.